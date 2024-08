Pendant sept longues années, la réalisatrice iranienne Leila Amini a filmé sa soeur Nasreen. Malheureuse dans son mariage, souffrant de dépression post-partum, cette mère de famille n'a qu'une idée en tête depuis toujours: chanter. Mais c'est un art qui n'est pas autorisé pour les femmes dans ce pays...

20.08.2024

Valérie Passello Valérie Passello

Pourquoi les femmes n'ont-elles pas le droit de chanter en Iran? Vu d'Occident, cela semble totalement incroyable. Et pourtant, c'est bien le cas: chanter seules en public reste interdit aux femmes à ce jour.

blue News a vu le film pour vous In distribution/ Leila Amini/ "A Sisters'Tale" «Quand on ne nous donne pas la liberté, il faut la prendre»: c'est ce qui ressort du documentaire de Leila Amini. Le film offre une version sans fard de la réalité de Nasreen; on est immergés dans son quotidien. Elle évoque ses doutes, exprime son mal-être, puis affirme et réaffirme sans cesse son rêve de chanter. Le fait de poser sa caméra dans la vie de sa soeur est déjà un acte militant de la part de la réalisatrice, qui dénonce une injustice, simplement en montrant la réalité telle qu'elle est. Le documentaire de Leila Amini est un véritable cri du coeur, une ode à la liberté. Notre note: 9/10

Dans «A Sisters'Tale», la réalisatrice filme sa soeur. Et elle le confesse, à travers l'histoire de Nasreen, c'est aussi un peu sa propre histoire qu'elle raconte. Et celle de toutes les femmes iraniennes qui caressent un rêve mais à qui l'on met des bâtons dans les roues, sous des prétextes fallacieux.

«C'est notre père qui nous a donné la force de nous battre, il nous a toujours encouragées à devenir des femmes fortes et indépendantes», déclare Leila Amini au micro de blue News. Un père aujourd'hui disparu, qui leur manque cruellement, peut-on constater dans le documentaire. Mais l'envie de suivre son rêve, pour Nasreen, est la plus forte. Son père lui a toujours dit qu'elle avait une belle voix.

À la suite d'un mariage arrangé, la soeur de la réalisatrice ne trouve pas son bonheur dans le simple fait d'élever ses deux enfants. Son mari est absent, elle souffre de dépression post-partum et n'est pas épanouie. Au fil du temps, elle va peu à peu s'affirmer, pour «devenir celle qu'elle est vraiment».

La réalisatrice iranienne Leila Amini pose pour des photos alors qu'elle présente le film 'A Sisters' Tale' au 77ème Festival international du film de Locarno, à Locarno, Suisse, le 09 août 2024. KEYSTONE

Tatouage, cours de chant clandestins, chirurgie esthétique, puis même divorce: Nasreen trace sa route, contre vents et marées. Parfois contre l'avis de ses soeurs ou de sa mère. «Notre mère n'approuve pas forcément les actes de Nasreen, mais elle la soutient toujours», tient tout de même à préciser Leila Amini.

Cette femme de caractère, moderne dans un pays dont la politique vis-à-vis des femmes ne l'est pas du tout, peut compter sur le soutien inconditionnel de son fils Hamid. Ce garçon sensible croit en elle et va même jusqu'à lui prêter de l'argent pour qu'elle puisse prendre des cours de chant. On la verra enregistrer sa voix dans une voiture garée en pleine nuit dans un parking désert, puis un jour trouver du soutien auprès d'un compositeur, jusqu'à ce qu'enfin, l'une de ses chansons soit éditée.

Dévoilé en première mondiale à Locarno, ce documentaire poignant y était présenté dans le cadre de la Semaine de la critique.