«Elle ne voulait pas mourir» à 96 ans, des escrocs engagent des tueurs

Violet Alberts était en excellente santé à l'âge de 96 ans. Elle ne se doutait pas qu'un escroc en avait après sa fortune et attendait sa mort. Finalement, un meurtre a été commandité.

Le shérif Paul Brown a tenu une conférence de presse sur l'affaire du meurtre de Violet Alberts. Capture d'écran Youtube

Violet Alberts se trouvait dans la cuisine de sa maison de Montecito, en Californie, lorsque ses assassins ont frappé. La sémillante femme de 96 ans avait des ingrédients et des ustensiles de cuisine éparpillés devant elle. Elle préparait probablement quelque chose pour son prochain anniversaire.

Mais elle n'atteindra pas ses 97 ans: une employée de maison a trouvé la malheureuse sans vie dans sa cuisine le 27 mai 2022. Une fenêtre ayant été brisée, la police a ouvert une enquête. L'autopsie a révélé une mort par asphyxie.

Les enquêteurs pensent que la vieille dame a été victime d'un meurtre commandité. Les suspects attendaient l'héritage de la vieille dame et ont probablement perdu patience. Le shérif Paul Brown a déclaré aux médias la semaine dernière: «Viola Alberts ne voulait pas mourir».

Un patrimoine de six millions de dollars

Paulina Macareno est rapidement devenu le centre de l'enquête. Selon le chef de la police, cette femme de 48 ans a réussi à «prendre le contrôle des biens de Viola Alberts par le biais de manipulations et de manœuvres frauduleuses telles que la falsification de documents».

Elle aurait notamment incité la dame âgée à contracter un prêt hypothécaire inversé trompeur en 2020. La propriété d'Alberts est estimée à environ six millions de dollars, selon le New York Post. Elle est située dans la région de Santa Barbara, où des célébrités telles que l'animatrice de talk-show Oprah Winfrey et les princes Harry et Meghan Markle ont également élu domicile.

Violet Alberts est décrite par les enquêteurs comme un membre respecté de la communauté. Mais au fil du temps, selon les enquêteurs, Paulina Macareno a dû se lasser d'attendre la mort de la vieille dame. Elle a donc décidé de donner un coup de pouce au destin et a engagé trois hommes: Harry Basmadjian, Henry Rostomyan et Ricardo Martin Del Campo.

Selon les médias, il a fallu des mois à la police pour rassembler toutes les pièces du puzzle. Elle a analysé les enregistrements vidéo des voitures que les suspects ont probablement utilisées pour espionner et surveiller la propriété d'Alberts. Cet espionnage a eu lieu trois jours seulement avant les faits: pour les enquêteurs, c'est un signe décisif que le meurtre a été prémédité.

Déjà en prison pour maltraitance

Les trois hommes soupçonnés du crime ont été arrêtés entre janvier et mars et placés en détention provisoire. Ils sont accusés de meurtre et de complicité de meurtre. L'un d'entre eux, Harry Basmadjian, a subi une urgence médicale mortelle en prison et se trouve désormais «en état de mort cérébrale», a annoncé le shérif Paul Brown.

Le cerveau présumé de la bande, Paulina Macareno, a déjà été reconnue coupable de maltraitance de personnes âgées en juin 2022 et purge une peine de six ans d'emprisonnement. Elle doit maintenant répondre d'un autre chef d'accusation, le projet de meurtre pour le compte d'autrui ayant été découvert, a conclu le shérif Brown.