Joachim Son-Forget, a lors qu'il était candidat pour le siège unique de député des Français de Suisse pour le parti du Président Francais Emmanuel Macron le 9 juin 2017 à Lausanne. Désormais en pleine transition de genre, on dira «elle,» et on l'appellera Eva. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott)

KEYSTONE