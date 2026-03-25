Il lui offre un billet, elle gagne 500'000 euros... et s'enfuit !

La compagne avait reçu le ticket en cadeau à l'occasion de la Journée de la femme, mais lorsqu'elle a découvert son gain, elle s'est enfuie. Retrouvée à Modène par sa sœur, la femme a expliqué qu'elle était partie «travailler» et qu'elle prévoyait de revenir en avril. Mais son compagnon ne la croit pas et a fait appel à un avocat.

Image d'illustration Dal web

Sara Matasci

Une «carte à gratter» de cinq euros s'est transformée en une affaire controversée qui continue à faire parler d'elle dans la petite ville de Carsoli, dans les Abruzzes.

À l'occasion de la Journée de la femme, le 8 mars, un ouvrier avait acheté le billet pour l'offrir à sa compagne, au lieu du traditionnel mimosa. Et, ensemble, ils avaient découvert qu'«ils» avaient gagné 500'000 euros.

Mais au lieu de faire la fête ensemble, la femme s'est enfuie avec le billet gagnant, qu'elle a ensuite déposé dans une banque locale. Elle n'est pas retournée chez elle, mais a décidé de demander l'hospitalité à sa sœur, qui vit à Modène.

À qui appartient le gain?

Le compagnon, manifestement abasourdi par ce qui s'était passé, a ensuite raconté sa version des faits au cours de l'émission «La Vita in diretta» sur Rai 1 et a précisé: «Le pacte prévoyait de partager la somme en deux», a déclaré l'homme.

Selon le site de la RAI, la femme a répondu aux accusations lors d'un appel téléphonique avec son compagnon. Au bout du fil, elle a expliqué: «Je reviendrai en avril, je suis partie travailler».

Cependant, l'homme ne croit pas à cette version et a donc contacté un avocat pour préparer une plainte à envoyer à la police. L'objectif est de bloquer le remboursement du ticket gagnant.

Le problème soulève une question juridique: à qui appartient le gain lorsqu'un billet est offert? Apparemment, le conflit entre les deux désormais ex-petits amis devra être réglée par les autorités compétentes.