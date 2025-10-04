  1. Clients Privés
8 ans de prison Elle voulait tuer un juge américain

ATS

4.10.2025 - 08:05

Une personne qui a projeté d'assassiner en 2022 un juge conservateur de la cour suprême américaine, Brett Kavanaugh, en raison notamment d'une décision sur le droit à l'avortement, a été condamnée vendredi à huit ans et un mois de prison. Le ministère de la justice avait requis 30 ans de prison.

Le juge Brett Kavanaugh, à droite, brandit son exemplaire personnel de la Constitution alors qu'il répond à une question d'Ashley Cruseturner, à gauche, professeur d'histoire au McLennan Community College, lors de la conférence Ken Starr organisée au collège le jeudi 11 septembre 2025 à Waco, au Texas.
Le juge Brett Kavanaugh, à droite, brandit son exemplaire personnel de la Constitution alors qu'il répond à une question d'Ashley Cruseturner, à gauche, professeur d'histoire au McLennan Community College, lors de la conférence Ken Starr organisée au collège le jeudi 11 septembre 2025 à Waco, au Texas.
KEYSTONE

Keystone-SDA

04.10.2025, 08:05

Il faisait valoir que le comportement de Sophie Roske, 29 ans, «correspondait parfaitement à la définition du terrorisme: l'utilisation de la violence ou de menaces de violence pour atteindre un objectif politique».

Elle a été inculpée et condamnée sous le nom de Nicholas, mais a depuis lors fait une transition de genre et s'identifie désormais comme Sophie Roske.

Son but était «de frapper notre démocratie au coeur, d'altérer la trajectoire du pouvoir judiciaire pour les décennies à venir», avait souligné le ministère, relevant que son projet initial était d'assassiner plusieurs juges conservateurs de la cour suprême, nommés à vie.

«En colère»

Mais la juge a relevé que l'accusée, qui a plaidé coupable en avril, s'était livrée de sa propre initiative à la police après avoir appelé les services d'urgence, rapportent les médias américains présents à l'audience. Elle l'a en conséquence condamnée à 97 mois de prison, disant espérer que cette peine aurait un caractère dissuasif pour quiconque menacerait un juge, selon les mêmes sources.

Sophie Roske a reconnu s'être rendue en juin 2022 de Californie (ouest) au Maryland (est) où résidait le juge Kavanaugh, avec l'intention de le tuer avant de mettre fin à ses jours.

Une fois arrivée au domicile du juge, dans la banlieue de Washington, elle s'était «éloignée» de la maison et avait appelé les services d'urgence pour leur faire part de ses pensées de suicide et d'homicide, selon la défense.

Elle avait été interpellée sans difficulté par la police, qui avait retrouvé dans ses bagages une arme de poing, deux chargeurs et des munitions, un couteau, du gaz lacrymogène, des menottes, un gilet pare-balles.

Lors de son interrogatoire, elle avait déclaré aux enquêteurs être en colère contre la cour suprême à majorité conservatrice à cause d'un projet de revirement de jurisprudence sur le droit à l'avortement et d'une fusillade meurtrière dans une école du Texas (sud).

