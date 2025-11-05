Elles voulaient des grosses lèvres, elles ont eu de gros... problèmes!

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Attention arnaque Elles voulaient des grosses lèvres, elles ont eu de gros... problèmes!

Valérie Passello

5.11.2025

On appelle ça les «russian lips» et ça fait fureur, surtout chez les ados et jeunes adultes. Mais sur les réseaux sociaux, de faux praticiens proposent des injections à prix cassés, mettant en danger la santé de leurs clientes. Les professionnels s'inquiètent du phénomène de plus en plus courant.

Avoir des lèvres pulpeuses est un rêve pour de nombreuses jeunes filles et c'est même devenu une mode. (image d'illustration)
Avoir des lèvres pulpeuses est un rêve pour de nombreuses jeunes filles et c'est même devenu une mode. (image d'illustration)
Imago

Rédaction blue News

05.11.2025, 20:06

Des nécroses, une bouche déformée et des hématomes douloureux: voilà de quoi souffraient deux jeunes femmes qui ont dû être soignées en urgence dans les Pyrénées-Orientales, rapporte «France 3 régions». Et leur cas n'est pas isolé, si l'on en croit le corps médical local. 

Les deux jeunes filles, dont l'une a porté plainte, souhaitaient avoir des «russian lips», c'est la mode du moment: des lèvres extrêmement pulpeuses, avec un contour marqué. Mais elles ont été victimes de fausses praticiennes, s'adonnant à des injections clandestines sans être médecin, rapportent nos confrères français. Ces personnes et leurs clientes prennent en général contact sur les réseaux sociaux.

Victime d'un faux chirurgien turc. Désespéré, il met fin à ses jours à cause d'une greffe de barbe ratée

Victime d'un faux chirurgien turcDésespéré, il met fin à ses jours à cause d'une greffe de barbe ratée

Il y a trois ans, une femme ayant subi la même mésaventure avait témoigné sur France 3 pays Catalan: «Cela a duré à peu près quinze jours, cela faisait des bleus sur le côté et plusieurs boules sur les lèvres, ça faisait comme des abcès à l’intérieur», expliquait-elle. Et d'ajouter que les personnes à qui elle avait eu affaire lui avaient présenté «plein de diplômes», mais qui n'étaient pas des documents français.

Sur France 3, une médecin esthétique de Perpignan alerte: «Du silicone dans votre peau, c’est irrémédiable, ça reste à vie et ça peut faire des infections plus tard. Cela peut provoquer une infection généralisée avec un problème cardiaque et vous pouvez vous retrouver avec une maladie chronique».

La législation est claire en Suisse

En Suisse, «seuls des médecins ou des infirmiers spécialement formés et sous la responsabilité directe d’un médecin présent dans les locaux peuvent procéder à l’injection d'acide hyaluronique pour le comblement des rides ou l'augmentation du volume  de certaines parties du corps, en particulier fesses et lèvres», indique par exemple le site internet du canton de Vaud.

Il y est également indiqué que quand le produit n’est pas prescrit et utilisé par un médecin ou qu’il s’agit d’une intervention «bon marché» et non professionnelle, il est généralement illégalement commandé sur internet. Il suffit d'ailleurs de se renseigner via un moteur de recherche basique pour trouver toutes sortes d'offres, absolument pas sérieuses et illégales.

Le site rappelle enfin que les risques encourus peuvent êtres graves: les voici dans le tableau ci-dessous.

Les risques d'injections illégales

  • Infection, allergies, brûlures: les mesures d’hygiène nécessaires à ce type d’intervention sont cruciales et nécessitent des connaissances médicales. De plus, un produit contrefait peut avoir été produit ou transporté dans des mauvaises conditions et contenir des substances non stériles.
  • Nécroses: des injections mal réalisées peuvent, par exemple, boucher les petits vaisseaux qui nourrissent la peau et provoquer de graves nécroses.
  • Hospitalisation: les cas graves peuvent même aboutir à une hospitalisation, voire une amputation.
  • Résultat esthétique non conforme: le résultat peut être très décevant, avec un risque de cicatrices ou de déformation à long terme.
  • Source: vd.ch
Montre plus

Les plus lus

Elles voulaient des grosses lèvres, elles ont eu de gros... problèmes!
Son bateau coule, il se réfugie sur une île déserte... mais c'est là que l'enfer commence
Il découvre un magot en or en creusant dans son jardin près de Lyon
Des stars étincelantes : City fait plier Kobel, le Barça mitigé
«L'antisémitisme a pris le dessus sur le bon sens», dit un ministre israélien
Le jackpot de plus de 40 millions de francs est tombé au Swiss Loto!