Elles voulaient des grosses lèvres, elles ont eu de gros... problèmes!

On appelle ça les «russian lips» et ça fait fureur, surtout chez les ados et jeunes adultes. Mais sur les réseaux sociaux, de faux praticiens proposent des injections à prix cassés, mettant en danger la santé de leurs clientes. Les professionnels s'inquiètent du phénomène de plus en plus courant.

Avoir des lèvres pulpeuses est un rêve pour de nombreuses jeunes filles et c'est même devenu une mode. (image d'illustration) Imago

Rédaction blue News Valérie Passello

Des nécroses, une bouche déformée et des hématomes douloureux: voilà de quoi souffraient deux jeunes femmes qui ont dû être soignées en urgence dans les Pyrénées-Orientales, rapporte «France 3 régions». Et leur cas n'est pas isolé, si l'on en croit le corps médical local.

Les deux jeunes filles, dont l'une a porté plainte, souhaitaient avoir des «russian lips», c'est la mode du moment: des lèvres extrêmement pulpeuses, avec un contour marqué. Mais elles ont été victimes de fausses praticiennes, s'adonnant à des injections clandestines sans être médecin, rapportent nos confrères français. Ces personnes et leurs clientes prennent en général contact sur les réseaux sociaux.

Il y a trois ans, une femme ayant subi la même mésaventure avait témoigné sur France 3 pays Catalan: «Cela a duré à peu près quinze jours, cela faisait des bleus sur le côté et plusieurs boules sur les lèvres, ça faisait comme des abcès à l’intérieur», expliquait-elle. Et d'ajouter que les personnes à qui elle avait eu affaire lui avaient présenté «plein de diplômes», mais qui n'étaient pas des documents français.

Sur France 3, une médecin esthétique de Perpignan alerte: «Du silicone dans votre peau, c’est irrémédiable, ça reste à vie et ça peut faire des infections plus tard. Cela peut provoquer une infection généralisée avec un problème cardiaque et vous pouvez vous retrouver avec une maladie chronique».

La législation est claire en Suisse

En Suisse, «seuls des médecins ou des infirmiers spécialement formés et sous la responsabilité directe d’un médecin présent dans les locaux peuvent procéder à l’injection d'acide hyaluronique pour le comblement des rides ou l'augmentation du volume de certaines parties du corps, en particulier fesses et lèvres», indique par exemple le site internet du canton de Vaud.

Il y est également indiqué que quand le produit n’est pas prescrit et utilisé par un médecin ou qu’il s’agit d’une intervention «bon marché» et non professionnelle, il est généralement illégalement commandé sur internet. Il suffit d'ailleurs de se renseigner via un moteur de recherche basique pour trouver toutes sortes d'offres, absolument pas sérieuses et illégales.

Le site rappelle enfin que les risques encourus peuvent êtres graves: les voici dans le tableau ci-dessous.