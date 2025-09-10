Cet homme est désormais plus riche qu'Elon Musk!

Elon Musk était de loin en tête de la liste des personnes les plus riches du monde. Mais, littéralement du jour au lendemain, un entrepreneur tech d'une autre génération lui a emboîté le pas.

Larry Ellison a cofondé la société de logiciels Oracle dans les années 70. (photo d'archives) dpa

DPA dpa

Après un bond du cours de l'action du groupe de logiciels Oracle, le fondateur Larry Ellison, âgé de 81 ans, a dépassé le milliardaire de la technologie Elon Musk dans la liste des personnes les plus riches du monde établie par le service financier Bloomberg.

Selon les calculs de Bloomberg, la fortune d'Ellison a augmenté d'environ 100 milliards de dollars grâce au coup de pouce donné à l'ouverture du marché américain mercredi, la plus forte hausse jamais enregistrée en l'espace d'une journée. Dans le classement du service financier, la fortune d'Ellison est estimée à 393 milliards de dollars et celle de Musk à 385 milliards de dollars, a-t-on appris.

Pour le magazine «Forbes», qui estime la fortune de Musk à 463 milliards de dollars, le patron de Tesla reste en revanche à la première place. Il est plus facile de calculer combien Ellison met sur la balance: sa fortune se compose principalement de sa participation de 40% dans Oracle. Chez Musk, il s'agit certes en grande partie de la participation à Tesla, mais chez lui, il faut également compter les parts dans des entreprises non cotées en bourse comme l'entreprise spatiale SpaceX ou sa société d'intelligence artificielle xAI.

Oracle connaît une croissance rapide dans le cloud

L'action Oracle a temporairement augmenté de 40% dans les premiers échanges américains. Le groupe tech avait enthousiasmé les investisseurs avec ses prévisions pour le développement de son activité cloud. Au cours du dernier trimestre, les revenus de l'infrastructure cloud ont augmenté de 55 pour cent en comparaison annuelle pour atteindre 3,3 milliards de dollars. Oracle a toutefois prévu une augmentation de 77% à 18 milliards de dollars pour l'exercice en cours. Et pour l'exercice qui se terminera fin mai 2030, le groupe vise un chiffre d'affaires du cloud de 144 milliards de dollars.

Oracle flaire une grosse affaire dans les centres de calcul pour les applications d'intelligence artificielle. Le groupe veut à l'avenir fournir à OpenAI, le développeur de ChatGPT, une puissance de calcul à grande échelle à partir du cloud. Tiktok et le groupe de puces Nvidia font déjà partie des clients actuels.