Un «chalet» high-tech dans les Alpes: le nouveau projet d’Elon Musk

Elon Musk continue de faire parler de lui. Il aurait initié un projet immobilier d’envergure dans les Dolomites, située dans le nord des Alpes italiennes, à environ 300 km de la frontière suisse. Son ambition ? Une villa ultramoderne, bien loin des chalets traditionnels, pensée pour allier luxe, innovation et technologies avancées.

Elon Musk, gli architetti della villa in Alto Adige: «Piscina sospesa e 15 bagni, è la casa dei sogni» https://t.co/sOTprcFvMs — Corriere della Sera (@Corriere) July 25, 2023

Nicolas Barman Barman Nicolas

Comme l’a rapporté le quotidien italien «Corriere Del Trentino», cette demeure de 800 mètres carrés se distingue par son architecture audacieuse. S’inspirant d’une carapace de tortue, elle se compose de trois niveaux émergés et de deux sous-sols.

Ce projet immobilier d’envergure si situe à San Cassiano, en Alto Adige. Google Maps

15 chambres, piscine suspendue et chambre à -100 degrés

Avec ses quinze chambres et autant de salles de bain, un vaste séjour, une cave à vin et un spa, cette propriété vise un confort ultime.

L’un des éléments les plus spectaculaires du projet est une piscine suspendue de 30 mètres, en verre, donnant l’impression de flotter au-dessus des montagnes. Conçu par le cabinet BlueArch, dirigé par les architectes Alessandro Costanza et Alberto Montesi, ce pari architectural audacieux reflète la vision futuriste du milliardaire.

À cela s’ajoutent une salle de sport équipée, un spa dernier cri et une chambre cryogénique à -100 degrés. « L’idée était de réinventer les codes de l’architecture alpine avec des matériaux high-tech et une approche avant-gardiste », explique Alessandro Costanza au quotidien italien.

Une allure de vaisseau spatial posé sur les cimes enneigées

Fidèle à son image d’innovateur, Musk souhaite une résidence entièrement connectée et automatisée.

Pilotable via smartphone, la maison intégrera une structure métallique avec des parois en verre teinté et des détails en tôle, donnant à l’ensemble une allure de vaisseau spatial posé sur les cimes enneigées. « Nous avons privilégié une composition dynamique, en rupture avec les chalets traditionnels. L’ossature en béton armé permet d’oser des volumes en porte-à-faux et des espaces ouverts sur la nature », précisent les architectes.

Flambée des prix fonciers dans la région

Si Musk a validé les premières esquisses, l’acquisition du terrain initial semble avoir été compromise. Une nouvelle parcelle, plus confidentielle et discrète, aurait néanmoins été identifiée pour relancer le projet.

L’annonce de cette résidence spectaculaire a provoqué une flambée des prix fonciers dans la région et attiré l’attention d’investisseurs du monde entier. « Depuis que l’on sait qu’Elon Musk est potentiellement impliqué, nous recevons des sollicitations de toutes parts », confie l’architecte.

Certains aspects de cet article ont été élaborés avec l’aide d’une intelligence artificielle.