(ETX Daily Up) – La série «Emily in Paris» ne cesse de séduire les téléspectateurs du monde entier, et son impact sur le tourisme est désormais indéniable. À l'occasion de la sortie de la seconde partie de la saison 4, Trainline a dévoilé une augmentation de certaines destinations phares de la série.

La deuxième partie de la saison 4 de la série "Emily in Paris" est disponible depuis le 12 septembre sur Netflix. STEPHANIE BRANCHU / NETFLIX

Relax

La tendance du «set-jetting» court toujours. L'effet «Emily in Paris» a profité à Epernay, qui a vu une augmentation de 41% de passagers sur Trainline par rapport à l'été dernier, selon une étude réalisée par la plateforme de train et de bus Trainline. Dans la série, cette ville accueille le Château de Lalisse qui appartient à la famille de Camille. Le domaine a même servi de décor pour ses fiançailles avec Gabriel dans l'épisode final de la troisième saison.

Nice et Menton, sur la route des 3 corniches, ont également connu une hausse significative de leur fréquentation. Nice a enregistré une augmentation de 32% de passagers, tandis que Menton a observé une hausse de 24%. Dans la saison 2, Emily Cooper, interprétée par Lily Collins, passe un week-end sur la Côte d'Azur.

Villefranche-sur-Mer, sur l'itinéraire ferroviaire Nice-Monaco, a été le troisième itinéraire le plus emprunté de l'été sur Trainline, a souligné l'étude. A l'occasion de la sortie de la deuxième saison en 2021, Netflix avait d'ailleurs créé le buzz en faisant passer cette ville pour celle de Saint-Tropez. Sur Twitter, les utilisateurs n'avaient pas hésité à rappeler le géant américain à l'ordre avec humour.

D'après une étude d'Expedia, plus de deux tiers (68%) des voyageurs américains ont déjà envisagé de visiter une destination après l'avoir vue dans une émission ou un film sur une plateforme de streaming, tandis que 61% d'entre eux ont passé le cap.

Alors que la quatrième saison emmène Emily à Rome, la Ville éternelle pourrait elle aussi profiter de l'effet Netflix.

Méthodologie: l'étude a été réalisée sur le nombre de passagers ayant réservé sur Trainline pour voyager entre le 1er juillet 2024 et le 31 août 2024, en comparaison avec l'été précédent.

Relax