Pour «kolkhoze» Emmanuel Carrère dans la première sélection du prix Goncourt

ATS

3.9.2025 - 16:09

L'Académie Goncourt a dévoilé mercredi une première sélection de quinze romans. Parmi eux figure «Kolkhoze», d'Emmanuel Carrère, locomotive de la rentrée littéraire.

Emmanuel Carrère est présenté depuis des semaines comme le favori pour le prix Goncourt (archives).
Emmanuel Carrère est présenté depuis des semaines comme le favori pour le prix Goncourt (archives).
ATS

Keystone-SDA

03.09.2025, 16:09

03.09.2025, 16:14

Le nom du lauréat du plus illustre des prix littéraires français sera dévoilé le 4 novembre. D'ici là, la sélection sera réduite de 15 à huit le 7 octobre, puis à quatre le 28 octobre.

Dans cette course d'obstacles, Emmanuel Carrère, présenté comme le favori depuis des semaines, fait face à des écrivains accomplis, dont Nathacha Appanah ("La nuit au coeur"), Laurent Mauvignier ("La maison vide") et David Diop ("Où s'adosse le ciel"), remarqués par la critique.

Ecrivains débutants

Fidèle à leur réputation, les dix membres de l'Académie Goncourt ont également sélectionné des écrivains moins expérimentés ou débutant comme Paul Gasnier ("La collision"), Hélène Laurain ("Tambora"), et Ghislaine Dunant ("Un amour infini").

Carnet noir. Décès de l'historienne Hélène Carrère d'Encausse

Carnet noirDécès de l'historienne Hélène Carrère d'Encausse

Leurs romans font partie des quelque 500 romans publiés entre août et octobre à l'occasion d'une rentrée qui s'est ouverte dans un climat morose pour la littérature et pourrait souffrir des incertitudes politiques et économiques. A l'image de «Kolkhoze», de nombreux romans de cette rentrée font le récit de la vie de la mère, du père ou des aïeux de l'auteur.

Dix euros

L'heureux lauréat sacré le 4 novembre au restaurant Drouant à Paris ne recevra qu'un chèque de 10 euros. Mais le Goncourt lui offrira à la fois une certaine notoriété et la promesse de vendre plusieurs centaines de milliers d'exemplaires grâce à l'effet catalyseur du fameux bandeau rouge apposé sur la couverture du livre.

Du côté des maisons d'édition, la première sélection est plutôt bonne pour Gallimard et les autres marques du groupe Madrigall (P.O.L, Minuit et Verticales). Elle est également à savourer pour de petites maisons comme Sabine Wespieser, Verdier et Marchialy, une entreprise récemment créée et spécialisée dans la non-fiction.

Littérature – VD. L'écrivain et poète Philippe Jaccottet à l'honneur à Moudon

Littérature – VDL'écrivain et poète Philippe Jaccottet à l'honneur à Moudon

En revanche, Grasset, pilier de l'édition française et souvent récompensé, est absent, le roman de Sorj Chalandon ("Le livre de Kells") n'ayant pas été retenu par le jury présidé par le romancier Philippe Besson.

Malgré leur médiatisation, les prix restent ignorés par une grande partie des lecteurs, qui privilégient les auteurs considérés comme plus grand public comme Mélissa Da Costa, Guillaume Musso ou Joël Dicker. «Ce n'est pas très grave» de ne pas avoir le Goncourt, confiait fin août l'autrice belge Amélie Nothomb, dont le dernier roman, «Tant mieux», figure en tête des meilleures ventes.

