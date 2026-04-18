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«Nous l'aimions tant» Emmanuel Macron rend hommage à Nathalie Baye

ATS

18.4.2026 - 11:50

Emmanuel Macron a rendu hommage samedi à l'actrice Nathalie Baye, «une comédienne avec qui nous avons aimé, rêvé, grandi», après l'annonce de son décès à l'âge de 77 ans des suites d'une grave maladie.

Nathalie Baye est décédée à l'âge de 77 ans (archives).
Nathalie Baye est décédée à l'âge de 77 ans (archives).
Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress/picture-alliance/Cover Images

Keystone-SDA

18.04.2026, 11:50

«Nous aimions tant Nathalie Baye. Elle a accompagné par sa voix, ses sourires et sa pudeur ces dernières décennies du cinéma français, de François Truffaut à Tonie Marshall», a ajouté le chef de l'État dans un message sur son compte X. Il a adressé une pensée «à sa famille et à ses proches».

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