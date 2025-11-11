  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Accident dramatique Emoi en Saône-et-Loire : un «choc frontal» fait plusieurs morts

Gregoire Galley

11.11.2025

Cinq personnes ont trouvé la mort dans une violente collision entre véhicules sur une route de Saône-et-Loire, a indiqué lundi soir le président du département dans un message publié sur Facebook.

Cinq personnes ont trouvé la mort dans une violente collision entre véhicules sur une route de Saône-et-Loire (image d’illustration).
Cinq personnes ont trouvé la mort dans une violente collision entre véhicules sur une route de Saône-et-Loire (image d’illustration).
sda

Agence France-Presse

11.11.2025, 08:41

«C'est avec effroi que j'ai appris en fin d'après-midi (lundi) ce dramatique accident au lieu-dit La Pouge entre La Clayette et Saint-Symphorien-des-Bois», à une quarantaine de kilomètres à vol d'oiseau à l'ouest de Mâcon, «un choc frontal qui a causé la mort de cinq personnes», a écrit André Accary. Quatre femmes et un homme occupaient les deux véhicules qui se sont percutés vers 17H00 et sont décédés, d'après la radio ICI Bourgogne.

Une vidéo publiée par le Journal de Saône-et-Loire montre deux voitures accidentées frontalement dont l'une, nettement enfoncée par l'avant, vitres brisées, et portière conducteur manquante, est sur le bord de la route. Parmi les secours mobilisés, on constate la présence d'un hélicoptère.

«Je souhaite adresser ce soir mes plus sincères condoléances aux familles des victimes. Et saluer les nombreux pompiers (de Saône-et-Loire) qui ont assuré cette intervention émotionnellement pesante», a souligné M. Accary sur son réseau social.

Au troisième trimestre 2025, avec 970 décès, la hausse de la mortalité routière a atteint 16,7% par rapport à la même période en 2024, d'après des données de la Sécurité routière publiées en octobre. Le mois d'août 2025 a lui-même été le plus meurtrier depuis 14 ans.

Sur l'ensemble de l'année 2024, 3.193 décès ont été enregistrés sur les routes de l'Hexagone, une mortalité quasi stable par rapport à l'année précédente, avec une légère baisse des blessés, selon les chiffres de l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR).

Les plus lus

«Vladimir Poutine n’a pas les moyens de ses ambitions»
Un animal effrayant découvert en Australie
Une figure éminente du cinéma a rendu son dernier souffle
«Cela a ruiné ma vie» – Paris Jackson révèle souffrir d'une perforation de la cloison nasale
Le communiqué cinglant de la Fédération espagnole sur Lamine Yamal
Cadavre coupé en deux : il s’agit du corps d’un habitant de Sainte-Croix...