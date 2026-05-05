Le nombre d'abonnements dans les centres de fitness suisses a encore nettement augmenté en 2025 par rapport à l'année précédente. Aujourd'hui, environ un adulte sur cinq est abonné, selon la dernière étude sur les chiffres clés du secteur suisse du fitness.

Les services de remise en forme personnalisés, tels que le coaching individuel, connaissent un succès croissant. En revanche, la demande pour les cours collectifs est en baisse (archives). sda

Keystone-SDA ATS

L'année dernière, 1,45 million de personnes au total étaient inscrites dans un centre de fitness, a annoncé Swiss Active mardi. La hausse de 5,8% enregistrée l'année dernière a permis d'atteindre un nouveau record.

Le nombre de centres a également continué d'augmenter: l'année dernière, la hausse a atteint 3,3%. Selon l'enquête, on comptait 1441 centres de fitness en 2025. Les plus fortes densités se trouvent en Suisse alémanique, suivie de près par le Tessin. C'est en Suisse romande que l'on trouve le moins de centres pour 100'000 habitants.

Le canton de Berne, où l'association professionnelle a présenté mardi son étude sur les chiffres clés, occupe la quatrième place. Le canton de Bâle arrive en tête du classement des cantons comptant le plus grand nombre de salles de sport pour 100'000 habitants, tandis que le canton du Valais ferme la marche.

S'entraîner plutôt que boire

Mais plus encore que le record de chiffre d'affaires et d'adhésions, Swiss Active s'est réjoui de l'augmentation du nombre de jeunes dans les centres. «De plus en plus de jeunes en Suisse associent le fitness et l'activité physique à un mode de vie sain et conscient», a déclaré Jochen Müller, vice-président de Swiss Active. Pour lui, les jeunes usagers sont «décisifs» pour l'avenir du secteur

En 2025, les adeptes du fitness âgés de 20 à 29 ans ont dépassé pour la première fois la tranche d’âge jusqu’alors la plus représentée, celle des 30-39 ans. Selon Swiss Active, la «mégatendance santé» a surtout touché les jeunes de moins de trente ans. Ceux-ci misent de plus en plus sur un mode de vie sain et conscient, une évolution qui se reflète également dans la baisse de la consommation d'alcool.

Le secteur local du fitness et de la santé semble clairement en tirer profit. Selon M. Müller, le climat économique reste ainsi «extrêmement positif» et la propension à investir est également élevée. Neuf exploitants sur dix ont jugé leur situation économique bonne ou plutôt bonne. Selon Swiss Active, il s’agit d’un nouveau record.

Certes, le chiffre d’affaires a connu une croissance en pourcentage légèrement inférieure à celle des adhésions, mais avec 1,36 milliard de francs, le secteur a enregistré en 2025 des recettes supérieures de 4,4% à celles de l’année précédente. Swiss Active explique cet écart par le fait que davantage d’adhésions ont été souscrites dans le segment de prix inférieur.

Suer individuellement

Le nombre d'employés a également augmenté de 3,8% pour atteindre 27'667 personnes, dont un nombre croissant en CDI.

Les entraînements individuels sont de plus en plus prisés, tandis que les cours collectifs continuent de perdre en popularité. Les offres d’entraînement en ligne sont également de moins en moins utilisées. De plus en plus de centres de fitness misent sur le sauna ou proposent des conseils nutritionnels, peut-on aussi lire dans l'étude.

Swiss Active a mené cette enquête pour la cinquième fois, en collaboration avec la Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (Université allemande pour la prévention et la gestion de la santé) et la SAFS Hochschule für Bewegungs- und Gesundheitsmanagement (Haute Ecole de gestion de l'activité physique et de la santé) à Zurich. Depuis lors, les chiffres sont en hausse tant au niveau des adhésions que du chiffre d'affaires.