«Difficile et éprouvant» En 2026, la famille royale norvégienne affrontera le pire scandale de son histoire

ATS

2.9.2025 - 15:22

Le fils aîné de la princesse Mette-Marit de Norvège, Marius Borg Høiby, sera jugé pour viols début 2026, a indiqué mardi le tribunal d'Oslo, un procès où le jeune homme de 28 ans encourt jusqu'à dix ans de prison.

Marius Borg Høiby (au centre) sera jugé pour viols début 2026.
Marius Borg Høiby (au centre) sera jugé pour viols début 2026.
IMAGO/PPE

Keystone-SDA

02.09.2025, 15:22

Pire scandale qui ait jamais éclaboussé la famille royale norvégienne, Marius Borg Høiby, né d'une relation antérieure au mariage de sa mère avec le prince héritier Haakon, a été inculpé le 18 août pour quatre viols et 28 autres chefs, notamment maltraitance vis-à-vis d'anciennes compagnes. Au total, sept femmes ont le statut de victimes, dont une de ses anciennes petites amies, Nora Haukland, et l'artiste Linni Meister.

Le procès se tiendra au tribunal d'Oslo du 3 février au 13 mars prochains, a indiqué la Cour mardi. Arrêté le 4 août 2024 car soupçonné d'avoir agressé sa compagne d'alors, Marius Borg Høiby a reconnu des violences dans cette affaire mais, selon ses avocats, il rejette les autres chefs d'accusation.

Inculpé pour 32 infractions. Le fils de la princesse Mette-Marit de Norvège inculpé pour quatre viols

Inculpé pour 32 infractionsLe fils de la princesse Mette-Marit de Norvège inculpé pour quatre viols

Alcool et cocaïne

Dans une déclaration publique dix jours plus tard, il a dit avoir agi «sous l'influence de l'alcool et de la cocaïne après une dispute», et précisé souffrir de «troubles mentaux» et lutter «depuis longtemps contre la dépendance» à la drogue. Aucun membre de la famille royale n'a été appelé à témoigner à son procès.

«Toutes les personnes impliquées dans cette affaire trouvent sans doute cela difficile et éprouvant», a estimé le prince Haakon le 19 août, au lendemain de l'inculpation de son beau-fils. «Ce sont désormais aux tribunaux de décider de l'issue finale», a-t-il ajouté.

Marius Borg Høiby ne fait pas formellement partie de la Maison royale et n'a donc pas de fonctions officielles. Haakon et Mette-Marit ont eu deux enfants ensemble, la princesse Ingrid Alexandra, 21 ans, et le prince Sverre Magnus, 19 ans.

Maladie pulmonaire. Inquiétude pour la princesse héritière norvégienne Mette-Marit

Maladie pulmonaireInquiétude pour la princesse héritière norvégienne Mette-Marit

En 2026, la famille royale norvégienne affrontera le pire scandale de son histoire