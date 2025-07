La guerre des vacances scolaires se rallume en Allemagne où les deux riches régions du sud déchaînent l'envie de celles du nord car les vacances d'été y démarrent plus tard, permettant de payer moins cher hôtels et voyages.

En Allemagne, les congés d'été durent six semaines pour quelque 11,4 millions d'écoliers. ats

Keystone-SDA ATS

«La Rhénanie du Nord-Westphalie aimerait bien de temps en temps finir l'école plus tard»: avec cette revendication formulée début juillet, la ministre de l'Education du Land le plus peuplé, au nord-ouest du pays, a relancé un débat sensible.

«Nous avons besoin d'un système moderne, juste qui soit adapté aux besoins des familles, des écoles et des entreprises et pas à de vieilles traditions», a rapidement abondé un responsable régional de Thuringe (centre), également envieux des privilèges du Sud.

En Allemagne où les congés d'été durent six semaines pour quelque 11,4 millions d'écoliers, il fut décidé dans les années 1960 de ne pas envoyer les 16 Etats régionaux (Länder) en repos en même temps, afin d'éviter d'avoir des trains bondés, des aéroports surchargés et des autoroutes embouteillées.

Une rotation est ainsi organisée chaque année: après avoir été en vacances du 6 juillet au 20 août l'an dernier, les élèves de Rhénanie du Nord-Westphalie le sont cet été du 11 juillet au 26 août.

«ADN»

Deux régions échappent depuis des décennies à la règle: la Bavière et le Bade-Wurtemberg où la classe se termine toujours entre fin juillet et début août pour recommencer à la mi-septembre.

A l'origine de cette exception, l'obligation pour nombre d'enfants d'aider leurs parents à la récolte dans le sud de l'Allemagne qui comptait alors une grande densité d'exploitations familiales.

Si les temps ont changé et que les responsables du nord réclament une solution «adaptée à notre époque», leurs voisins du sud se montrent inflexibles: «Nous avons notre rythme de vacances, il est pour ainsi dire inscrit dans l'ADN des Bavarois», a rétorqué le dirigeant conservateur de cette région, Markus Söder.

Il se garde d'évoquer l'avantage de ceux qui peuvent s'offrir en septembre des vacances à moindre frais: «En juillet 2024, un voyage organisé coûtait en moyenne 4977 euros (4643 francs), mais en septembre il était seulement de 4419 euros (4123 francs), soit une baisse de près de 550 euros! (513 francs)», selon le tabloïd Bild qui a fait les calculs pour une famille avec deux enfants.

Les dates des vacances d'été ayant été fixées jusqu'à l'année scolaire 2029/2030, un changement ne sera possible que d'ici cinq ans, après une série de négociations entre les régions.