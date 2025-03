(ETX Daily Up) – Une rupture amoureuse ne survient presque jamais du jour au lendemain. Bien avant la séparation, des signaux d’alerte se manifestent, parfois des années en amont. Mais encore faut-il savoir les décrypter. Selon une étude suisso-allemande parue dans le Journal of Personality and Social Psychology, l’érosion d’un couple suivrait un schéma bien précis en deux phases.

Celui qui prend la décision de partir ressent généralement de l’insatisfaction bien plus tôt que sa moitié. PeopleImages / Getty Images

ETX Studio Relax

Pour mener leur étude, des chercheurs des universités Johannes Gutenberg de Mayence et de Berne ont analysé les données de quatre grandes études menées en Allemagne, Australie, Royaume-Uni et aux Pays-Bas. Ces pays dits WEIRD (occidentaux, éduqués, industrialisés, riches et démocratiques) offrent une totale liberté de statut relationnel, garantissant ainsi des résultats pertinents. Au total, 11.295 personnes ont été étudiées, en comparant les couples séparés à ceux restés ensemble. Les scientifiques ont scruté ces relations sur des périodes allant de 12 à 21 ans, cherchant à comprendre le moment précis où un couple bascule vers la rupture.

Si l’on sait que la satisfaction amoureuse a tendance à diminuer avec les années – notamment après la première décennie – l’étude révèle un schéma plus subtil. La détérioration d’un couple suit toujours deux étapes: d’abord, une phase de déclin discret, parfois étalée sur plusieurs années. Puis, environ un à deux ans avant la rupture, survient un point de bascule qui précipite la chute. Ce compte à rebours, d’une durée de 7 à 28 mois, marque souvent le début de la fin.

Fait intéressant, les deux partenaires ne vivent pas cette détérioration de la même manière. Celui qui prend la décision de partir ressent généralement de l’insatisfaction vis-à-vis de sa situation amoureuse bien plus tôt. Pour l’autre, en revanche, la prise de conscience est souvent brutale et tardive, rendant la rupture aussi soudaine que vertigineuse. «Les conjoints passent par différentes phases. Normalement, ils ne se séparent pas du jour au lendemain, et ce processus affecte les deux partenaires de façon très différente», souligne Janina Bühler, coautrice de l’étude, dans un communiqué.

Mais identifier les signes avant-coureurs permet d’intervenir à temps. Trop souvent, les couples ne cherchent de l’aide que lorsque la relation est déjà en phase terminale, rendant toute réconciliation compliquée. Repérer ces dynamiques relationnelles en amont offre une chance d’améliorer la communication et, peut-être, d’éviter une séparation. Alors si quelque chose vous dérange dans votre couple, mieux vaut en parler maintenant pour éviter que la situation ne s’envenime jusqu’à atteindre un point de non-retour.