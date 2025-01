(AFP) – Danse du lion, repas, balade en famille et prière dans les temples: de Pékin à Bangkok, plus d'un milliard de personnes en Asie célèbrent mercredi le Nouvel An lunaire et l'entrée dans l'année du Serpent.

De Pékin à Bangkok, plus d'un milliard de personnes en Asie célèbrent mercredi le Nouvel An lunaire. GREG BAKER / AFP

Relax

Les Chinois bénéficient de huit jours consécutifs de congés. L'occasion de partager de copieux déjeuners, d'assister à des spectacles traditionnels ou de faire exploser des pétards pour chasser les mauvais esprits.

Les gares et les aéroports du pays étaient bondés ces derniers jours, des centaines de millions de personnes rentrant passer les vacances avec leurs proches, une migration qui pourrait atteindre des niveaux record cette année.

A Pékin, des habitants ont bravé les températures glaciales, jusqu'à -10°C, pour se rendre dans les parcs et les temples afin de faire leurs adieux à l'année du Dragon et d'assister à des danses ou de prier.

Les rues, centres commerciaux et maisons se sont recouverts de décorations rouges festives, symboles de bonheur et prospérité, dans de nombreux endroits d'Asie de l'Est et du Sud-Est, notamment en Corée du Sud, à Singapour, au Vietnam et en Thaïlande.

A Taïwan, des personnes de tous âges se pressaient mercredi dans les temples pour se recueillir et faire des offrandes de fruits, de biscuits et de noix.

«Le premier jour du Nouvel An lunaire, notre tradition, c'est d'aller dans un temple et de prier pour que la chance soit meilleure cette année», déclare à l'AFP Chen Ching-yuan, 36 ans, venue au temple Longshan de Taipei avec sa mère.

«Ce n'est pas nécessaire de demander quelque chose de spécifique. Il suffit de souhaiter une année sans heurts, paisible, sûre et en bonne santé», résume-t-elle.

- Enveloppes rouges -

A Bangkok, des foules d'habitants et touristes se pressaient au Wat Mangkon Kamalawat, le temple bouddhiste chinois le plus vénéré de la capitale thaïlandaise.

Construit en 1871 par des immigrants venus du sud de la Chine, il reste un lieu de culte essentiel pour la communauté chinoise de Thaïlande.

«Je suis venue ici pour me recueillir et j'espère conjurer le mauvais sort», explique à l'AFP Nawarat Yaowanin, 42 ans.

Dans les capitales philippine Manille et indonésienne Jakarta, des foules ont également envahi les rues pour assister à des spectacles de danse du lion.

Les fêtes sont également l'occasion pour les parents ou les grand-parents de distribuer à leurs enfants non mariés de l'argent. Il est généralement glissé dans des «enveloppes rouges», mais aussi, modernité oblige, envoyé directement sur leurs smartphones.

Durant la traditionnelle période de 40 jours qui s'étend avant, pendant et après les fêtes, quelque 9 milliards de trajets inter-régionaux, tous transports confondus, devraient être effectués en Chine, selon les médias officiels.

Le nombre de voyages en train et avion devrait «atteindre des niveaux record» cette année, a précisé l'agence officielle Chine nouvelle.

Le ministère chinois des Transports a indiqué s'attendre durant cette période à 510 millions de trajets en train et 90 millions en avion.

- Depuis l'espace -

En Corée du Sud, d'importantes chutes de neige ont perturbé cette semaine la circulation des trains, avions et bus, pris d'assaut par des gens rentrant dans leurs familles.

Des images diffusées par les médias sud-coréens ont montré des véhicules couverts de neige bloqués sur les principaux axes routiers du pays.

L'opérateur de l'aéroport international d'Incheon, plus grand aéroport de Séoul, a annoncé qu'environ 2,14 millions de passagers, soit une moyenne de quelque 214.000 par jour, devraient prendre un vol international entre le 24 janvier et le 2 février.

«Ce devrait être le nombre moyen de passagers quotidien le plus élevé durant des vacances du Nouvel An lunaire depuis l'ouverture de l'aéroport» en 2001, a-t-il indiqué.

Les festivités se sont même étendues... à l'espace: les astronautes chinois Cai Xuzhe, Song Lingdong et Wang Haoze ont envoyé leurs voeux depuis la station spatiale Tiangong, en orbite autour de la Terre.

Une vidéo publiée par l'agence spatiale chinoise CMSA les montre vêtus d'une combinaison bleue avec des motifs traditionnels de nuages rouges, tenant deux morceaux de papier découpé représentant le caractère chinois «fu» – symbole de bonne fortune.

«En cette nouvelle année, que tous vos rêves se réalisent!», a déclaré Wang Haoze en formant un coeur au-dessus de sa tête.

Relax