En camping-car jusqu'au bout du monde: «Quand on arrive c'est... waouh!»

Ils rêvaient de voir des aurores boréales et surtout, d'aller jusqu'au Cap Nord, tout là-haut, à la pointe de la Norvège. Au volant de son camping-car, un couple de Chablaisiens a réalisé un périple de 15'091 kilomètres en six mois. Victor et Anita en reviennent avec des souvenirs plein la tête, des dizaines de milliers de photos, des anecdotes et un film. Rencontre.

Le Cap Nord, ça a quelque chose de mythique. On dit qu'il s'agit du point le plus septentrional d'Europe et même si cela n'est pas tout à fait exact au niveau géographique, le lieu a indéniablement quelque chose de fascinant. D'ailleurs, si le Cap Nord attire chaque année autant de visiteurs que le Château de Chillon, ça n'est pas pour rien.

Anita Currat et Victor Carchedi, un couple établi dans le Chablais, rêvaient d'aller le contempler à leur tour. «J'en avais vraiment envie, mais je ne saurais pas dire pourquoi», confie Anita. «Je ne m'étais pas trop renseignée avant de partir pour garder la surprise. Et je ne m'attendais pas du tout à ça!»

Victor, lui, est d'une nature plus prévoyante. Avec un ami camping-cariste (ndlr: un autre couple les a accompagnés sur une partie du voyage) ils ont passé trois mois à établir un carnet de route des plus détaillés et à agencer leurs véhicules respectifs pour être parés à toute éventualité. «On avait même pris des chaînes à neige, alors que le soleil nous a accompagnées tout au long du voyage», sourit-il.

Le voyage de Victor et Anita en chiffres Un périple de 6 mois

15'000 km parcourus

22'000 photos et vidéos prises lors du voyage

9 pays traversés (Suisse, France, Belgique, Hollande, Allemagne, Danemark, Suède, Norvège, Finlande)

14 routes panoramiques sillonnées

2 pannes

8 lessives

3 aurores boréales

24 traversées en ferry Montre plus

Partis du Chablais le 6 mai 2024 à bord de leur «maison roulante» ornée d'une photo des Dents-du-Midi, ils ne disposaient que de 2,1 mètres carrés pour évoluer debout dans leur camping-car. Mais malgré cette promiscuité - et quelques prises de bec, concèdent-ils tout de même - ils ont su relativiser: «Tous les jours, nous avions un nouveau jardin», s'enthousiasme Victor. «Ce voyage m'a appris la contemplation», abonde Anita.

«Trouillomètre à zéro» sur la route des Trolls

Bien préparé, le périple n'a pas été entaché par trop d'imprévus. Tout au plus une panne en Allemagne «le pays des voitures, heureusement», commente Victor, où il a fallu changer une pièce importante. Et un autre souci technique, plus cocasse, reprend le camping-cariste: «Un jour, j'ai voulu vérifier le niveau d'huile et j'ai fait un geste maladroit qui a fait que le bouchon est tombé à l'intérieur du moteur. Or, pour aller le récupérer, il a fallu que je démonte tout le dessous». Mais il tire une leçon de cette anecdote: «Il faut toujours emmener une boîte à outils: ça sauve la vie !»

Un autre indispensable, ajoute Anita: «Le chocolat suisse!» L'univers du camping-car étant «un monde de solidarité», souligne Victor, les voyageurs qui ont donné un coup de main sur la route apprécient toujours de recevoir un peu de chocolat en remerciement. Les rencontres font évidemment partie du jeu: le couple chablaisien s'est lié d'amitié avec plusieurs autres voyageurs rencontrés en chemin.

Pour arriver jusqu'au Cap Nord «en ligne directe», le trajet est de 3'700 km depuis le Chablais. Nos camping-caristes ont opté pour un itinéraire de 7'200 km, afin de profiter du spectacle offert par la nature. Et parmi les grands moments, il y a eu les routes panoramiques. Certes, les paysages sont à couper le souffle, Anita a été séduite par «l'immensité» et le fait d'être «souvent complètement seuls en pleine nature».

Mais pour les conducteurs, l'étroitesse des routes et les fortes pentes ont provoqué quelques sueurs froides. Victor reconnaît volontiers qu'il avait le «trouillomètre à zéro» au moment de descendre la mythique «route des Trolls», l'une des trois de l'itinéraire à présenter une déclivité de 9%.

Quand les mots manquent devant tant de beauté

Le 18 juillet, jour de l'anniversaire d'Anita, le but du voyage se profile enfin: le temps de traverser un tunnel de 7 kilomètres sous la mer et voilà le Cap Nord!

«À notre arrivée il y avait du brouillard, qui donnait un côté un peu mystérieux à l'endroit, raconte Anita. C'est un grand plateau, avec des paysages un peu arides autour. Avec ce grand rocher qui plonge dans l'eau, la brume... on n'a pas de mot en voyant ça.»

Le temps a fini par se dégager, offrant aux visiteurs une vue plongeante sur la mer de Barents. «Quand on arrive c'est... waouh!», résume Victor.

Nos camping-caristes profitent de ce grand moment pour fêter dignement, à la suisse: une bonne fondue attendait sagement au fond du congélateur qu'on lui règle son sort.

Un film pour partager

Sur le chemin du retour, Anita et Victor verront encore leur autre rêve se réaliser: voir des aurores boréales. «La première, c'était en Finlande le 27 août. Je me souviens de cette date, car ce jour-là, le père d'Anita aurait fêté ses 106 ans», relève le Chablaisien. «C'est sûr, il était avec nous», acquiesce sa compagne.

Victor a filmé de magnifiques prises de vues avec un drone durant le voyage. Le couple a en outre pris, en tout, près de 22'000 clichés. Et s'ils précisent qu'ils ne se positionnent pas comme «l'office du tourisme» norvégien, les voyageurs ont une furieuse envie de partager ce qui a été pour eux «LE voyage d'une vie».

Ainsi, Victor a monté un film pour présenter à tout un chacun leur périple et donner quelques conseils. Il précise qu'il n'est pas réalisateur de métier et qu'il fait cette démarche «en toute humilité». Le film, suivi de discussions, est présenté dans différentes salles de cinéma Cinérive de Suisse romande, dans le cadre du concept «Ciné Sénior».

Prochaines projections dans le cadre de «Ciné Senior» - 6 mai 2025 à Montreux, au cinéma Hollywood à 14h30

- 2 juin 2025 à Martigny, au cinéma Corso à 14h30

- 5 juin 2025 à La Sarraz, au cinéma Casino 14h30

Les projections sont suivies d'un goûter-discussion Montre plus

C'est sûr, le couple reprendra bientôt la route. Un projet de traversée de l'Italie du nord au sud est déjà dans le pipeline. «L'idée, ce serait de refaire des voyages, mais un peu moins longs», note Victor. Anita, sourire aux lèvres, conclut: «Moi, je repars demain sans problème!»