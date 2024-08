Il achète 510 grammes de cannabis pour exposer sa femme à la peine de mort

Un Singapourien a été condamné à une peine de presque quatre ans de prison pour avoir tenté de piéger sa femme en déposant du cannabis dans sa voiture, tout en sachant que la détention de drogue pouvait lui faire encourir la peine de mort.

Tan a décidé de piéger son épouse en déposant du cannabis dans sa voiture (image symbolique). sda

Tan Xianglong, 37 ans, a été condamné par un tribunal de district à trois ans et dix mois de prison, selon l'énoncé de la sentence.

Le couple était séparé depuis moins de deux ans et était en instance de divorce. Ils n'avaient pas réussi à l'obtenir immédiatement en raison de la courte durée du mariage, selon les documents du tribunal.

Tan en voulait à sa femme car il estimait qu'elle n'avait pas apporté de contribution financière suffisante au mariage. Après avoir consulté des avocats, il a appris qu'un divorce était possible «si l'une des deux parties avait un casier judiciaire», selon le dossier du tribunal.

Il avait dans un premier temps engagé un détective privé pour recueillir des preuves d'un adultère de son épouse, mais aucune preuve n'a pu être trouvée.

«Il savait sa femme serait passible de la peine de mort»

Tan a alors décidé de piéger son épouse en déposant du cannabis dans sa voiture. Il s'est en outre vanté auprès de sa petite amie d'avoir mis au point «un plan parfait». Il a acheté la drogue au marché noir et l'a pesée chez lui, constatant qu'elle pesait 510 grammes, soit plus que les 500 grammes dont la possession peut valoir la peine de mort à Singapour.

«Grâce à ses recherches en ligne, il savait que la partie impliquée (sa femme) serait passible de la peine de mort si elle était reconnue coupable de trafic de plus de 500 grammes de cannabis», soulignent les documents judiciaires. «Il a néanmoins décidé de mettre son plan en oeuvre car il était très en colère contre la partie impliquée», selon les documents.

Des analyses de laboratoire ont cependant montré que la quantité de drogue ne contenait que 216,17 grammes de cannabis pur.

L'épouse de Tan a été arrêtée après la découverte de la drogue par la police, mais aucun autre élément de preuve l'incriminant n'a été trouvé. La police s'est alors intéressée à Tan, ce qui a abouti à son arrestation.

Les Nations unies et les organisations de défense des droits de l'homme estiment que la peine de mort n'a pas d'effet dissuasif, et ont appelé à son abolition. Les autorités de Singapour affirment au contraire que cette législation a contribué à faire du pays l'un des plus sûrs d'Asie.

ATS