En deux jours, trois touristes disparaissent au même endroit

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Mystère dans les îles Féroé En deux jours, trois touristes disparaissent au même endroit 

Valérie Passello

17.9.2025

Deux touristes sud-coréennes, puis un Mexicain se sont littéralement évaporés dans les îles Féroé, à un jour d'intervalle, a communiqué la police locale. Fait intrigant: tous trois se trouvaient à peu près au même endroit avant de disparaître.

La police locale rappelle qu'«il est important de réaliser que le terrain aux Féroé est difficile, avec des falaises abruptes et des chutes soudaines directement dans l’Atlantique».
La police locale rappelle qu'«il est important de réaliser que le terrain aux Féroé est difficile, avec des falaises abruptes et des chutes soudaines directement dans l’Atlantique».
IMAGO/Depositphotos

Rédaction blue News

17.09.2025, 16:28

17.09.2025, 16:29

Qu'est-il arrivé à deux voyageuses sud-coréennes et à un sexagénaire mexicain? Mystère. La police des îles Féroé, territoire autonome danois, a communiqué le 11 septembre dernier la disparition pure et simple des trois touristes, rapportent plusieurs médias. 

Les deux Sud-coréennes, les soeur Soo Jung Park et Soo Yeon Park, ont été aperçues pour la dernière fois le 2 septembre en fin d'après-midi. Les dernières données téléphoniques les situent dans la zone près de Bøsdalafoss, une cascade qui se jette directement dans l’océan, a indiqué la police sur Facebook.

Fait étrange: Pedro Enrique Moreno Hentz, un Mexicain de 68 ans, a été vu pour la dernière fois le lendemain matin. Son téléphone a borné près de la même cascade aux alentours de midi le 3 septembre, puis plus rien. Son sac à dos a été retrouvé le lendemain dans une autre île de l’archipel, plus à l’ouest.

Recherches suspendues

«Des équipes de recherche ont immédiatement été déployées dans toute la région et ont travaillé pendant plusieurs jours, sur terre, en mer et dans les airs», a déclaré la police. Sans succès. Elles ont depuis été suspendues. «Si des informations supplémentaires pertinentes sont obtenues, les efforts reprendront si nécessaire», ont ajouté les autorités.

Nul ne peut dire ce qui est arrivé aux disparus. En outre, le temps était clair et aucun danger particulier n'était à signaler ces jours-là. Cependant, la police souligne: «Bøsdalafossur n’est en soi pas particulièrement dangereux. Cela dit, il est important de réaliser que le terrain aux Féroé est difficile, avec des falaises abruptes et des chutes soudaines directement dans l’Atlantique.»

Témoignant dans «le Figaro», le guide et photographe Saviour Mifsud relève: «Le problème principal vient de certains visiteurs qui sous-estiment les risques et pensent que tout est sûr». Il cite par exemple l'imprudence de ceux qui prennent des selfies au bord des falaises. Mais aussi un équipement souvent inadapté aux conditions. 

Dans le cas des soeurs sud-coréennes toutefois, la police n'exclut pas la piste d'un suicide. Les deux femmes avaient pris un aller-simple pour les îles Féroé et s’étaient «volontairement isolées», ajoutent nos confrères du «Figaro». Pour ce qui est du touriste mexicain, aucune piste en particulier n'est privilégiée.

Les plus lus

Qui est «Red Sparrow», ce top agent russe digne d'Hollywood?
Un avion de ligne s'approche beaucoup trop de l'Air Force One de Trump
En deux jours, trois touristes disparaissent au même endroit
Deuil transformé en vendetta - L'Amérique de Trump se déchire
Navalnaïa: «Deux labos confirment l’empoisonnement d'Alexeï Navalny»
Les Franco-suisses rappelés sous les drapeaux - Fin du passe-droit