En deux jours, trois touristes disparaissent au même endroit

Deux touristes sud-coréennes, puis un Mexicain se sont littéralement évaporés dans les îles Féroé, à un jour d'intervalle, a communiqué la police locale. Fait intrigant: tous trois se trouvaient à peu près au même endroit avant de disparaître.

La police locale rappelle qu'«il est important de réaliser que le terrain aux Féroé est difficile, avec des falaises abruptes et des chutes soudaines directement dans l’Atlantique». IMAGO/Depositphotos

Rédaction blue News Valérie Passello

Qu'est-il arrivé à deux voyageuses sud-coréennes et à un sexagénaire mexicain? Mystère. La police des îles Féroé, territoire autonome danois, a communiqué le 11 septembre dernier la disparition pure et simple des trois touristes, rapportent plusieurs médias.

Les deux Sud-coréennes, les soeur Soo Jung Park et Soo Yeon Park, ont été aperçues pour la dernière fois le 2 septembre en fin d'après-midi. Les dernières données téléphoniques les situent dans la zone près de Bøsdalafoss, une cascade qui se jette directement dans l’océan, a indiqué la police sur Facebook.

Fait étrange: Pedro Enrique Moreno Hentz, un Mexicain de 68 ans, a été vu pour la dernière fois le lendemain matin. Son téléphone a borné près de la même cascade aux alentours de midi le 3 septembre, puis plus rien. Son sac à dos a été retrouvé le lendemain dans une autre île de l’archipel, plus à l’ouest.

Recherches suspendues

«Des équipes de recherche ont immédiatement été déployées dans toute la région et ont travaillé pendant plusieurs jours, sur terre, en mer et dans les airs», a déclaré la police. Sans succès. Elles ont depuis été suspendues. «Si des informations supplémentaires pertinentes sont obtenues, les efforts reprendront si nécessaire», ont ajouté les autorités.

Nul ne peut dire ce qui est arrivé aux disparus. En outre, le temps était clair et aucun danger particulier n'était à signaler ces jours-là. Cependant, la police souligne: «Bøsdalafossur n’est en soi pas particulièrement dangereux. Cela dit, il est important de réaliser que le terrain aux Féroé est difficile, avec des falaises abruptes et des chutes soudaines directement dans l’Atlantique.»

Témoignant dans «le Figaro», le guide et photographe Saviour Mifsud relève: «Le problème principal vient de certains visiteurs qui sous-estiment les risques et pensent que tout est sûr». Il cite par exemple l'imprudence de ceux qui prennent des selfies au bord des falaises. Mais aussi un équipement souvent inadapté aux conditions.

Dans le cas des soeurs sud-coréennes toutefois, la police n'exclut pas la piste d'un suicide. Les deux femmes avaient pris un aller-simple pour les îles Féroé et s’étaient «volontairement isolées», ajoutent nos confrères du «Figaro». Pour ce qui est du touriste mexicain, aucune piste en particulier n'est privilégiée.