Découvrez les pays européens où l'eau est la plus pure pour se baigner

96% des eaux de baignade dans l'Union européenne répondent aux normes de qualité minimales, dont 85% sont «excellentes» et seulement 1,5% «médiocres», des niveaux stables sur un an, a indiqué vendredi l'Agence européenne pour l'environnement (AEE).

Chypre est le meilleur élève du classement avec 99,2% de ses eaux d'«excellente» qualité. Imago

Keystone-SDA ATS

«Les Européens peuvent se baigner en toute confiance dans la grande majorité des sites de baignade de l'UE qui répondent aux normes de qualité», s'est félicitée dans un communiqué la commissaire européenne à l'Environnement, Jessika Roswall.

Parmi plus de 22'000 sites examinés en 2024 dans l'UE, mais aussi en Albanie et en Suisse, la qualité des eaux a été classée «excellente», «bonne», «suffisante» ou «mauvaise», en fonction des niveaux de bactéries détectées qui signalent une pollution principalement à cause des eaux usées ou de l'élevage.

Chypre est le meilleur élève du classement avec 99,2% de ses eaux d'«excellente» qualité, suivie par la Bulgarie (97,9%), la Grèce (97%), l'Autriche (95,8%) et la Croatie (95,2%).

En bas du classement, l'Albanie ne compte que 16% de ses eaux en «excellent» état, une chute de plus de 25 points sur un an et la Pologne 58,1%, un léger mieux par rapport à 2023.

La France mauvaise élève

La France est quant à elle en deçà de la moyenne européenne (85%) avec 74,2% de ses eaux de baignade d'excellente qualité et 3,4% «mauvaise».

Le long des côtes, la qualité de l'eau est généralement meilleure que dans les terres grâce au renouvellement plus fréquent de l'eau et sa capacité d'auto-épuration.

Lacs, fleuves et rivières sont plus sensibles que les zones côtières à la pollution à court terme causée par les fortes pluies ou les sécheresses estivales.

En 2023, 321 sites avaient des eaux de «mauvaise» qualité. Sur un an, 67 se sont améliorés, a relevé l'AEE.

Les autorités sont tenues d'interdire la baignade la saison suivante, de mettre des mesures pour réduire la pollution et éliminer les dangers pour la santé des baigneurs si les examens montrent que la qualité de l'eau est mauvaise.