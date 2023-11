(ETX Daily Up) – Alors que la quantité de nourriture gaspillée en Europe en 2021 est restée stable d'après les chiffres officiels, évaluée à 131 kg par habitant, les déchets d'emballage n'ont jamais été aussi présents dans les poubelles. L'Union européenne a même enregistré un record d'augmentation au cours de ces dix dernières années.

On n'a jamais autant produit de déchets d'emballage en Europe depuis ces dix dernières années. Mukhina1 / Getty Images

Alors que le dernier rapport du panéliste NielseniQ révélait la propension des Français à limiter le gaspillage alimentaire, considéré comme le premier moyen de préserver son pouvoir d'achat, leurs efforts pour réduire l'impact de leur consommation sur l'environnement seraient amoindris par la quantité astronomique des déchets émis par les emballages. Et les Français sont loin d'être les uniques responsables. Toute l'Europe est concernée à en croire le bilan chiffré publié par Eurostat, l'office des statistiques de l'Union européenne.

On peut en effet parler de catastrophe puisque la production de déchets d'emballage par habitant a augmenté de 10,8 kg entre 2020 et 2021, du jamais vu depuis ces dix dernières années. Ces données prenant en comparaison le début de la crise sanitaire et l'année qui a suivi, on pourrait incriminer la fin des confinements et le retour au bureau. Sauf que cette masse de déchets a explosé de près de 32 kg par rapport à 2011. Au final, un Européen génère au total 188,7 kg de déchets d'emballage par an.

Dans la poubelle, on trouve d'abord – et sans surprise, du plastique, à hauteur de 19%, mais aussi du verre (18,5%), du bois (17,1%) et du métal (4,9%). Il y a une bonne nouvelle tout de même: on recycle mieux le plastique qu'auparavant. Au cours des dix dernières années, entre 2011 et 2021, la quantité de ce type de déchets a progressé de 26,7% alors que le taux de recyclage a été plus important de l'ordre de 38,1%. Aujourd'hui, un Européen génère en moyenne 35,9 kg de déchets d'emballage plastique, dont 14,2 kg sont recyclés.

Sauf qu'on ne peut pas distribuer de bons points à tous les pays européens sur cette initiative. Certains comme la Slovénie (50%), la Belgique (49,2%) et les Pays-Bas (48,9%) sont parvenus à donner une seconde vie à près de la moitié du plastique alors que c'est le cas pour moins d'un quart des déchets concernés à Malte (20,5%), en France (23,1%) et en Suède (23,8%).

Relax