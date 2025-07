Le taureau qui s'était enfui jeudi dans la région de Montalchez (NE) a été retrouvé vendredi matin dans un champ. Le bovin de 600 kg est en bonne santé et n'a blessé personne lors de sa fugue.

Taureau de race limousine dans la prairie. (image d'illustration) IMAGO/Depositphotos

Keystone-SDA ATS

Le taureau a été retrouvé dans un enclos de Montalchez au milieu de plusieurs vaches, indique la police neuchâteloise, contactée par Keystone-ATS. L'animal va désormais retourner chez son propriétaire.

Ce taureau limousin avait détruit son enclos jeudi en fin de matinée et pris la fuite. Une alerte avait été lancée, via l'application Alertswiss, pour prévenir qu'un «taureau agressif» se trouvait «hors de contrôle».

La population avait été appelée à la plus grande prudence et plusieurs patrouilles de police, des gardes-faune et une vétérinaire avaient été engagés pour tenter de le retrouver.