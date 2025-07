En Méditerranée, une croisière érotique verra le jour

Un nouveau genre de croisière offre plus que du repos : l'érotisme et le développement personnel sont au centre des préoccupations. Cependant, des règles strictes doivent être respectées.

Un voyagiste de Grande-Bretagne propose une croisière érotique (image symbolique). Axel Heimken/dpa

Redaktion blue News / trad.

Les croisières sont en plein essor et les voyages en mer sur des thèmes particuliers sont de plus en plus populaires. Une entreprise anglaise propose désormais un voyage d'un genre particulier : l'organisateur britannique Killing Kittens, connu pour ses événements érotiques, étend désormais son offre à une croisière, rapporte «Reisereporter.de».

En juin 2026, la «KK Cruise» prendra la mer pour la première fois et promet un voyage luxueux à travers la Méditerranée. L'itinéraire mène de Barcelone à Majorque en passant par Monte-Carlo, Florence et Portofino. Cette croisière se distingue des voyages traditionnels par son accent sur le «luxe méditerranéen».

Plus que de l'érotisme

Bien que l'érotisme fasse partie intégrante du voyage, il n'est pas au premier plan. Il s'agit plutôt de développement personnel et de rencontres authentiques dans un environnement sain. Emma Sayle, la fondatrice de Killing Kittens, souligne qu'il s'agit d'expériences plus profondes où «le sexe n'est qu'un sous-produit de la liberté offerte.»

La sécurité des voyageurs est une priorité absolue. La croisière est un «safe space» avec des règles claires : sont admis les couples, les femmes voyageant seules ainsi que les personnes transgenres et non binaires. Les hommes voyageant seuls sont exclus. Des examens de santé sont effectués au début de la croisière afin de garantir le bien-être de tous.

Il existe à bord des zones de jeu clairement identifiées, des zones de repos et des zones sans vêtements. Les téléphones portables et les appareils photo sont interdits dans certaines zones afin de protéger la vie privée. Un comportement respectueux est de rigueur et une équipe de sécurité professionnelle veille au respect des règles.