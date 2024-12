En plein hommage à un ancien député décédé, une élue crie: «On s'en fout!»

La députée de la France Insoumise Élisa Martin a provoqué un tollé à l'Assemblée nationale le 3 décembre. Alors que le Premier ministre Michel Barnier rendait hommage à un député décédé, elle a lancé un «On s'en fout!» très malvenu. L'élue s'est ensuite justifiée sur X, rapporte «BFM TV».

🔴 Rappel à l'ordre de Yaël Braun-Pivet lors de l'hommage de Michel Barnier à René Couanau



🗣️ "On parle de la mémoire d'un homme qui vient de décéder Mme la députée. C'est scandaleux." pic.twitter.com/KTmPQUtQcV — LCI (@LCI) December 3, 2024

«Quel scandale!», «Vous êtes la honte de la France», a-t-on pu entendre dans les rangs de l'Assemblée nationale française le 3 décembre, après l'intervention incroyable de la députée LFI Élisa Martin.

Dans une atmosphère électrique à la veille de la possible censure du gouvernement, le Premier ministre Michel Barnier prend la parole pour répondre à une question. Mais il débute son intervention par un hommage à l'ancien député d'Ille-et-Vilaine et maire de Saint-Malo René Couanau, décédé quelques jours plus tôt, relate «BFM TV».

Soudain, Élisa Martin lance: «On s'en fout!», provoquant un véritable tollé parmi les élus. Aussitôt, on voit la députée faire des gestes d'excuses sous les huées de l'assemblée.

La présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet interrompt Michel Barnier et recadre finalement tout le monde en déclarant: «J'entends qu'on se respecte dans cet hémicycle, on parle de la mémoire d'un homme qui vient de décéder madame la députée, c'est scandaleux!»

«Je m'adressais à un collègue»

Selon le compte rendu provisoire de la séance, relayé par «BFM», Élise Martin aurait répondu: «Pardon, je n’avais pas compris».

Plus tard, elle s'est justifiée sur X, répondant à diverses accusations: «Qui peut imaginer qu'on soit indifférent au décès d'un être humain?», a-t-elle notamment interrogé. Ajoutant: «Ce n’est pas Sophia Chikirou mais moi qui m'adressais non pas à M. Barnier mais à un collègue dont je pensais qu'il me parlait, justement pour rester concentrée sur l'intervention. Par respect, pas de polémique».