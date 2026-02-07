«Je ne suis pas allée dans un magasin depuis trois ans»

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Maigres retraites en Russie «Je ne suis pas allée dans un magasin depuis trois ans»

ATS

7.2.2026 - 07:49

Des assiettes s'entrechoquent, de la vapeur s'échappe de grandes marmites et de la musique se mêle aux conversations animées de retraités russes penchés sur leurs bols. Ils profitent d'un repas gratuit dans une soupe populaire de Saint-Pétersbourg.

Pour de nombreux retraités, jongler avec les dépenses mensuelles est devenu de plus en plus difficile. (image d'illustration/archives)
Pour de nombreux retraités, jongler avec les dépenses mensuelles est devenu de plus en plus difficile. (image d'illustration/archives)
AFP

Keystone-SDA

07.02.2026, 07:49

07.02.2026, 08:19

Si l'ambiance est joyeuse, la foule présente témoigne des difficultés financières qui touchent un nombre croissant de personnes âgées en Russie, qui ont du mal à joindre les deux bouts alors que l'économie de guerre commence à montrer des signes d'essoufflement.

Nina, une ingénieure à la retraite de 77 ans, explique qu'elle ne peut plus aller au supermarché et qu'elle prend désormais son déjeuner et son dîner à la soupe populaire, car elle n'a plus les moyens de faire ses courses.

«Je ne suis pas allée dans un magasin depuis trois ans parce que je n'ai pas d'argent. Cela ne sert à rien d'y aller», explique-t-elle à l'AFP, la voix résolue.

Le coût de la vie en Russie, en particulier dans les grandes villes, a explosé au cours des quatre années qui ont suivi le lancement par Moscou de son offensive à grande échelle en Ukraine, en 2022.

Hausses des prix de 45%

Les dépenses militaires colossales ont permis à la Russie de déjouer les prévisions annonçant son effondrement économique, mais elles ont fait grimper l'inflation, un casse-tête pour le Kremlin qui s'est fixé pour objectif de protéger les citoyens des conséquences de la guerre.

Selon les données officielles, les prix ont augmenté de près de 45% depuis le lancement de l'offensive russe, après avoir déjà grimpé en flèche, comme dans de nombreux autres pays, après la pandémie de Covid-19.

Si l'inflation a récemment ralenti, grâce aux taux d'intérêt très élevés maintenus par la banque centrale russe, les retraités rencontrés par l'AFP dans la deuxième ville du pays rapportent que leur situation reste désastreuse.

Zinaïda, une ancienne pédiatre de 77 ans, explique que sa pension de retraite s'élève à 26'400 roubles (environ 290 euros) mensuels. «Au cours des deux ou trois dernières années, nous avons vu les prix des denrées alimentaires augmenter», constate-t-elle, attribuant pour sa part cette hausse à l'augmentation de la TVA, passée de 20 à 22% cette année.

«Presque plus rien»

Pour de nombreux retraités comme Zinaïda, jongler avec les dépenses mensuelles est devenu de plus en plus difficile. «A notre âge, tout le monde a toute une série de maladies», mais les médicaments sont «très chers», poursuit-elle. «On a juste assez pour payer les factures et les médicaments. Il ne reste presque plus rien pour autre chose».

Ce sentiment est partagé par Anna, 66 ans, qui, malgré une carrière de chirurgienne, dit avoir du mal à régler ses factures depuis qu'elle est à la retraite. «Quand vous allez à la pharmacie, vous commencez à vous demander si vous pourrez acheter quelque chose pour le déjeuner», témoigne-t-elle.

La banque centrale russe prévoit que l'inflation annuelle ne reviendra à l'objectif de 4% fixé par Moscou qu'en 2027. Ce n'est là qu'un des indicateurs de la détérioration de l'économie russe, alors que la guerre en Ukraine s'apprête à entrer dans sa cinquième année.

La croissance a fortement ralenti pour atteindre 1% en 2025, a admis le président russe Vladimir Poutine en début de semaine, contre 4,3% l'année précédente.

Néanmoins, pour Tatiana, ancienne comptable, «il est normal que les choses deviennent plus chères». «Nous sommes en guerre, et nos pauvres garçons sont là-bas. Que Dieu leur accorde à tous une bonne santé», dit-elle.

Les plus lus

Le poisson commence toujours à pourrir par la tête
Trump se défend comme il peut, Kamala Harris parle d'«enfumage»
Crans-Montana: contrôles défaillants aussi dans les écoles et salles de location
Une spectaculaire mais interminable cérémonie pour lancer les Jeux !
Affaire Epstein: «Si vous voulez ce combat, faisons-le en public»
«Je ne suis pas allée dans un magasin depuis trois ans»