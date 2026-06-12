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Les touristes voient rouge... En Sardaigne, une plage paradisiaque soumise à des mesures drastiques

Lea Oetiker

12.6.2026

L’accès à l’une des plus belles plages de Sardaigne sera restreint dès cet été. En effet, à Punta Molentis, les parasols ne pourront désormais être installés que sous certaines conditions.

De nouvelles règles s'appliquent à la plage de Punta Molentis en Sardaigne à la suite des incendies de forêt.
De nouvelles règles s'appliquent à la plage de Punta Molentis en Sardaigne à la suite des incendies de forêt.
IMAGO/Filippo Carlot

Lea Oetiker

12.06.2026, 13:30

12.06.2026, 14:01

Punta Molentis compte parmi les plus beaux sites côtiers de Sardaigne et attire les foules depuis des années. Mais des restrictions d'accès strictes y sont désormais en vigueur : les parasols sont notamment autorisés uniquement si les visiteurs sont accompagnés d'enfants de moins de dix ans ou s'ils ont plus de 65 ans.

Les autorités réagissent ainsi aux graves incendies de forêt de l'année dernière, qui avaient fortement endommagé la plage, les dunes et le parking. Afin de protéger la nature, le nombre de visiteurs est également limité à 150 personnes maximum. «Il est donc nécessaire de réduire l’impact humain et de préserver ce patrimoine naturel pour les générations futures», a déclaré la commune de Villasimius, comme le rapporte «la BBC».

Amende de 500 à 3000 euros. Une touriste française interceptée en Sardaigne avec 40 kilos de sable

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De plus, le maire Gianluca Dessì a instauré un droit d’entrée : 10 euros pour ceux qui arrivent par la route, 5 euros pour ceux qui viennent en bateau. L’accès des véhicules est également restreint : jusqu’à fin octobre, un maximum de 70 voitures par jour est autorisé à rejoindre la plage. Par ailleurs, la réservation sera désormais obligatoire. La commune qualifie l'écosystème de Punta Molentis de particulièrement précieux, mais aussi de très fragile.

Ces mesures drastiques ne font pas l'unanimité. Sur les réseaux sociaux, certains utilisateurs jugent ces règles excessives. Un utilisateur demande si, à l’avenir, il faudra «louer» des enfants ou des personnes âgées pour pouvoir se rendre à la plage. D’autres réclament plutôt une fermeture totale temporaire afin que la zone puisse se régénérer complètement.

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