Cinq hommes ont été inculpés mercredi en Suède pour leur implication l'an dernier dans un triple meurtre qui avait ébranlé le pays scandinave. L'attaque avait été commise en plein jour dans un salon de coiffure et était liée au crime organisé.

Le 29 avril 2025, trois jeunes âgés de quinze à vingt ans avaient été abattus chez un coiffeur de la ville universitaire d'Uppsala, à une soixantaine de kilomètres au nord de Stockholm, à la veille de la populaire célébration printanière de Valborg. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Ce 29 avril 2025, trois jeunes âgés de quinze à vingt ans avaient été abattus chez un coiffeur de la ville universitaire d'Uppsala, à une soixantaine de kilomètres au nord de Stockholm, à la veille de la populaire célébration printanière de Valborg.

Le principal suspect, âgé de 21 ans, a été inculpé de trois chefs de meurtre, de deux chefs de tentative de meurtre et d'une infraction aggravée liée aux armes. Trois autres hommes, âgés de 18 à 24 ans, ont été inculpés pour complicité de meurtre. Et un quatrième, âgé de 25 ans, pour infraction aggravée liée aux armes et recel de malfaiteur.

«Tueur à gages»

Leur procès doit commencer le 18 février. Selon le procureur Andreas Nyberg, ces meurtres étaient commandités, mais l'enquête se poursuit pour savoir par qui. Le principal suspect a agi comme «un tueur à gages», a déclaré M. Nyberg à l'AFP.

Il a expliqué que le suspect avait d'abord ouvert le feu sur deux hommes à l'extérieur du salon de coiffure: aucun des deux n'est mort, mais l'un d'eux s'est précipité dans le salon et s'est caché dans les toilettes.

Le suspect avait ensuite abattu les trois victimes, qui se trouvaient à l'intérieur du salon, selon le procureur. La plus jeune victime, âgée de 15 ans, semblait n'avoir aucun lien avec des activités criminelles et était sans doute juste un client du salon, a-t-il précisé.

L'enquête n'a pas permis d'établir pourquoi les trois victimes avaient été tuées, ni d'avoir la certitude qu'elles étaient les personnes visées, a indiqué M. Nyberg. Le principal suspect n'a fourni que des réponses limitées lors de ses interrogatoires, rejetant les accusations, a-t-il ajouté.

Selon le parquet, une enveloppe contenant 100'000 couronnes (8618 francs suisses) en liquide et une lettre énumérant différentes missions ont été trouvées lors de son arrestation.

La Suède peine depuis plus d'une décennie à contenir la hausse de la criminalité organisée, liée principalement à des règlements de comptes entre gangs rivaux et à des luttes pour le contrôle du marché de la drogue.