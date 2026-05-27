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«Meurtre sur mineur» Enfant étranglé à Rennes: deux adolescents écroués 

ATS

27.5.2026 - 21:24

Un garçon de 16 ans et une fille de 15 ans ont été mis en examen et placés en détention provisoire pour le meurtre de Théo, un enfant de onze ans mort étranglé dimanche à Rennes, a annoncé mercredi le parquet.

Le procureur de Rennes, Frédéric Teillet, tient une conférence de presse deux jours après la découverte, le 26 mai 2026, du corps d'un garçon de 11 ans retrouvé mort à Rennes, une serviette humide nouée autour du cou. Le garçon a été retrouvé sur les rives de la Vilaine, dans le nord-ouest de la ville de Rennes, avec une serviette de bain humide solidement nouée autour du cou, ont indiqué les procureurs. Le 25 mai, un garçon de 16 ans a été interpellé à son domicile, tandis qu'une jeune fille de 15 ans s'est rendue à la police et a été interpellée, a déclaré Frédéric Teillet dans un communiqué. (Photo de Loïc VENANCE / AFP)
Le procureur de Rennes, Frédéric Teillet, tient une conférence de presse deux jours après la découverte, le 26 mai 2026, du corps d'un garçon de 11 ans retrouvé mort à Rennes, une serviette humide nouée autour du cou. Le garçon a été retrouvé sur les rives de la Vilaine, dans le nord-ouest de la ville de Rennes, avec une serviette de bain humide solidement nouée autour du cou, ont indiqué les procureurs. Le 25 mai, un garçon de 16 ans a été interpellé à son domicile, tandis qu'une jeune fille de 15 ans s'est rendue à la police et a été interpellée, a déclaré Frédéric Teillet dans un communiqué. (Photo de Loïc VENANCE / AFP)
AFP

Keystone-SDA

27.05.2026, 21:24

Les deux adolescents ont admis durant leur garde à vue avoir voulu «se venger» de la victime et «récupérer» du matériel de pêche d'une valeur «de quelques dizaines d'euros», avait expliqué mardi le procureur de la République, Frédéric Teillet.

Ils sont mis en examen pour «meurtre sur mineur» et «vol en réunion», a-t-il précisé dans un communiqué diffusé mercredi soir.

Le meurtre sur mineur est passible de la réclusion criminelle à perpétuité mais lorsque ces faits sont commis par un mineur, la peine encourue ne peut être supérieure à 20 ans de réclusion, rappelle M. Teillet.

Le corps de l'enfant avait été retrouvé dimanche vers 17h00 dans un endroit boisé sur une rive de la Vilaine, non loin du centre-ville. Le décès a été causé par une «strangulation», a confirmé l'autopsie.

Corps inanimé

L'alerte a été donnée par un couple de riverains qui a appelé la police «après avoir entendu les cris d'un enfant», a relaté le procureur de Rennes mardi lors d'une conférence de presse. Arrivés sur place, les policiers ont découvert le corps du garçon inanimé, «une serviette de bain serrée autour de son cou».

Selon les premiers éléments, Théo était arrivé sur les lieux pour pêcher sur les bords de la Vilaine dans le courant de l'après-midi en compagnie des deux adolescents. «Ces deux jeunes ont ensuite été aperçus quittant les lieux en courant.

L'enquête avait permis l'identification et l'interpellation lundi matin du jeune de 16 ans. La jeune fille âgée de 15 ans s'était, quant à elle, rendue au commissariat et a été placée en garde à vue lundi après-midi.

L'adolescent de 16 ans et Théo «ne se connaissaient pas» avant la veille des faits. Ils avaient pêché ensemble samedi dans la Vilaine et s'étaient donné rendez-vous «le lendemain pour une nouvelle partie de pêche».

Théo avait dit «spontanément» à ses parents «la veille que le jeune qu'il avait rencontré lui avait donné ses leurres».

L'enquête se poursuit sous l'autorité d'un juge d'instruction, indique le parquet mercredi.

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