Meilen Enfants intoxiqués : une piscine évacuée suite à un incendie

ATS

29.10.2025 - 17:35

Un incendie dans les installations techniques d'une piscine couverte a provoqué l'évacuation d'une quarantaine de personnes mercredi matin à Meilen (ZH). Onze enfants et trois adultes ont été hospitalisés pour un contrôle en raison d'une possible intoxication des voies respiratoires.

Les pompiers ont pu éteindre l'incendie, puis aérer la piscine couverte afin de la libérer de la fumée (image d’illustration).
Les pompiers ont pu éteindre l'incendie, puis aérer la piscine couverte afin de la libérer de la fumée (image d’illustration).
ats

Keystone-SDA

29.10.2025, 17:35

La plupart des personnes ayant besoin de soins ont été prises en charge sur place par les secours, indique la police cantonale zurichoise.

L'alerte a été donnée peu avant 09h00. Le feu a pris au sous-sol dans les installations techniques pour une raison encore inconnue. La police privilégie la piste d'une une cause technique.

Les pompiers ont pu éteindre l'incendie, puis aérer la piscine couverte afin de la libérer de la fumée. L'école voisine a également été évacuée par précaution, au cas où le dégagement de fumée s'y étendrait. Au total, environ 140 élèves et douze enfants ont dû quitter le bâtiment scolaire.

