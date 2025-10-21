  1. Clients Privés
Christie's Enigma : l’une des machines dont Turing a percé les secrets bientôt mise aux enchères

Basile Mermoud

21.10.2025

Une machine Enigma, qui permettait le chiffrage des communications de la flotte sous-marine allemande pendant la Seconde guerre mondiale et qui fut à l'origine des travaux d'Alan Turing, sera mise aux enchères à Paris le 18 novembre.

Les travaux d'Alan Turing et de l'équipe de mathématiciens de Bletchley Park ont été rendu célèbres notamment par le livre «Enigma» de Robert Harris, adapté en film en 2001, ou encore par un autre film, «Imitation Game», sorti en 2014 (photo d’illustration).
Les travaux d'Alan Turing et de l'équipe de mathématiciens de Bletchley Park ont été rendu célèbres notamment par le livre «Enigma» de Robert Harris, adapté en film en 2001, ou encore par un autre film, «Imitation Game», sorti en 2014 (photo d’illustration).
IMAGO/imagebroker

Agence France-Presse

21.10.2025, 17:14

La machine, estimée de 200.000 à 300.000 euros, a été conçue en 1941 à la demande de l'amiral Karl Dönitz, «pour contrer les succès répétés des Alliés contre les submersibles», rappelle la société d'enchère londonienne Christie's dans un communiqué.

«Avec ses quatre rotors, le modèle ENIGMA M4 mis en vente dispose d'un niveau de chiffrement bien plus élevé que toutes les machines précédentes. Par sa complexité, elle est à l'origine même des efforts des Alliés pour casser le code M4 –chiffrement cryptographiquement beaucoup plus robuste- sous la direction d’Alan Turing et Joe Desch. Ils conduiront au développement du premier ordinateur programmable», ajoute le texte.

Avant 2026. Merz promet la guerre à l'extrême droite en Allemagne

Avant 2026Merz promet la guerre à l'extrême droite en Allemagne

Lors de cette même journée, le 18 novembre, une pendule astronomique à sphère mouvante d'époque Louis XV sera également mis en vente, pour une valeur estimée entre 400.000 à 600.000 euros. Le lendemain, toujours à Paris, Christie's a déjà annoncé et programmé la vente d'un des neuf exemplaires existants encore de la Pascaline, la première machine à calculer mécanique inventée en 1642 par Blaise Pascal. Elle devrait partir pour une somme comprise entre deux et trois millions d'euros.

