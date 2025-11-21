  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Profonde tristesse» Enlèvement d'élèves dans une école catholique du centre du Nigeria

ATS

21.11.2025 - 10:14

Un nombre indéterminé d'élèves ont été enlevés dans une école catholique du centre du Nigeria, a annoncé vendredi un responsable local. C'est le deuxième enlèvement de ce type dans le pays en une semaine.

C'est le deuxième enlèvement de ce type en une semaine au Nigeria, après les événements à Kebbi, ci-contre (Archives).
C'est le deuxième enlèvement de ce type en une semaine au Nigeria, après les événements à Kebbi, ci-contre (Archives).
ATS

Keystone-SDA

21.11.2025, 10:14

21.11.2025, 11:18

«Le gouvernement de l'Etat du Niger a reçu avec une profonde tristesse la nouvelle inquiétante de l'enlèvement d'élèves de l'école St. Mary, dans la zone de gouvernement local d'Agwara», a déclaré Abubakar Usman, secrétaire du gouvernement de l'Etat, dans un communiqué, en ajoutant que «le nombre exact d'élèves enlevés n'a pas encore été confirmé».

La police a précisé de son côté que l'enlèvement des élèves a eu lieu aux alentours de 02h00.

«Des unités tactiques de la police, des éléments militaires et d'autres agences de sécurité se sont rendus sur place et ratissent les forêts dans le but de secourir les élèves enlevés», a-t-elle précisé vendredi dans un communiqué.

Cette attaque intervient quelques jours après le kidnapping par des hommes armés de 25 lycéennes dans l'internat pour filles de Maga (nord-ouest), dans la nuit de dimanche à lundi. Selon les autorités, l'une des jeunes filles est parvenue à s'échapper.

Menace d'intervention américaine

Pour l'heure, l'identité des ravisseurs - groupes djihadistes ou bandes criminelles - demeure inconnue.

Le président nigérian Bola Tinubu a récemment reporté ses déplacements internationaux et placé les forces de sécurité du pays en alerte maximale.

Les deux enlèvements, ainsi que l'attaque d'une église mardi à Eruku (ouest) lors d'une messe retransmise en direct, ont eu lieu alors que le président américain Donald Trump a mentionné des «meurtres de chrétiens» perpétrés par des «terroristes islamistes» au Nigeria et évoqué la possibilité d'une intervention militaire américaine.

Des gangs criminels, appelés «bandits» par la population, sèment la terreur depuis des années dans le nord-ouest et le centre du Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique, attaquant, enlevant des habitants contre des rançons et incendiant des maisons après les avoir pillées.

Le Nigeria fait aussi face à une insurrection jihadiste depuis plus de seize ans, qui a fait 40'000 morts et plus de deux millions de déplacés dans le nord du pays, selon les Nations Unies.

Les plus lus

Spiridon II introuvable : le cargo aux 3'000 bovins a disparu des radars
Lourde chute et grosse inquiétude pour Lara Gut-Behrami !
La belle histoire de Sunderland, le promu mené par Granit Xhaka
Après la période de Noël, la fin d’une ère dans les magasins Coop
Un ours attaque un groupe d'écoliers dans l'ouest du Canada
«Je n'en croyais pas mes yeux» - Un loup épate les scientifiques