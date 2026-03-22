Enlèvement en Aveyron : une mère, son fils et deux autres personnes portés disparus

Une enquête judiciaire a été ouverte pour «enlèvement et séquestration de plusieurs personnes» dans l'Aveyron depuis vendredi, à la suite de la disparition d'une mère et son fils de 13 ans, de son ex-conjoint, père de l'enfant, et de la compagne de celui-ci, a annoncé dimanche le procureur de Rodez.

L'enquête a débuté vendredi matin, à la suite d'un signalement effectué par un membre de la famille de la mère, âgée de 40 ans (images d’illustration). AFP

Agence France-Presse Basile Mermoud

D'importants moyens ont été déployés dès vendredi matin pour mener des recherches en différents lieux de l'Aveyron et du Tarn-et-Garonne, engageant 30 gendarmes au sol ainsi que des drones techniques, hélicoptère, plongeurs, équipes cynophiles, selon la Section de recherches (SR) de gendarmerie de Toulouse chargée de l'enquête.

«Les personnes enlevées sont une femme et son fils de 13 ans, qui ont disparu de leur domicile de Vailhourles», un village de l'Aveyron, a précisé dans un communiqué le procureur, Nicolas Rigot-Muller.

«Le mis en cause» est le père de l'adolescent, «qui a déjà été condamné pour non-représentation d'enfant et harcèlement sur ex-conjoint», a-t-il ajouté.

Sa compagne actuelle, également «introuvable», avait «facilité» la non-représentation pour laquelle son compagnon avait été condamné en 2022, a précisé le procureur à l'AFP.

L'enquête a débuté vendredi matin, à la suite d'un signalement effectué par un membre de la famille de la mère, âgée de 40 ans.

Trois techniciens en investigation criminelle ont été dépêchés sur les lieux, sous la direction d'un coordinateur criminalistique, selon la SR dans un communiqué, tandis que le laboratoire scientifique de la police de Toulouse a été sollicité pour réaliser des analyses génétiques en urgence. Aucune interpellation n'a eu lieu à ce stade.

Trente enquêteurs judiciaires de la section de recherche de Toulouse et des brigades de recherches de l'Aveyron restent mobilisés pour mener les investigations sous la direction du parquet de Rodez.