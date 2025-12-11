Le président américain Donald Trump a dit mercredi qu'il voulait s'assurer que la chaîne télévisée CNN, qu'il accuse depuis longtemps de servir ses opposants démocrates et d'être un «ennemi du peuple», change de propriétaire dans le cadre de la vente de sa maison mère, Warner Bros Discovery.

Keystone-SDA ATS

Le groupe américain de médias et de divertissement, qui détient CNN, fait l'objet d'une bataille d'enchères entre son concurrent Paramount Skydance et le géant du streaming Netflix.

Dirigé par David Ellison, le fils du milliardaire proche de Donald Trump, Larry Ellison, Paramount Skydance propose de racheter l'ensemble de Warner Bros Discovery, y compris CNN. Dans le cadre de l'offre de Netflix, CNN serait en revanche logée, avant le rachat, dans une entité distincte qui serait cotée en bourse.

Lors d'une table ronde mercredi à la Maison-Blanche, Donald Trump a suggéré que la chaîne fasse partie de tout accord ou soit vendue séparément.

Direction «corrompue»

«Je pense que CNN devrait être vendue, car les personnes qui la dirigent en ce moment sont soit corrompues, soit incompétentes», a-t-il déclaré, reprenant son discours habituel contre les grands médias américains.

Il a affirmé qu'il pourrait s'impliquer personnellement dans la décision du gouvernement d'approuver la vente, qui revient habituellement au ministère de la justice.

Selon les médias américains, les deux acheteurs potentiels, qualifiés par Donald Trump de «bonnes entreprises», ont plaidé auprès de la Maison-Blanche et du président lui-même pour soutenir leur offre.

Le milliardaire républicain entretient depuis longtemps une relation hostile avec CNN et d'autres grands médias, qu'il qualifie de «médias menteurs» et qu'il attaque régulièrement sur les réseaux sociaux. Son insistance pour que CNN se retrouve entre des mains amies semble favoriser l'offre de Paramount Skydance. Netflix, en revanche, est associée aux démocrates, son cofondateur Reed Hastings étant un important donateur du parti.