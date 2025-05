Mexique: une influenceuse assassinée en direct sur TikTok

Le Mexique tente d'éclaircir le mobile de l'assassinat d'une influenceuse de 23 ans qui a eu lieu mardi en direct sur le réseau social TikTok près de Guadalajara. Cette région est l'un des fiefs du crime organisé qui n'épargne pas les vedettes des réseaux sociaux.

Keystone-SDA ATS

Valeria Marquez a été tuée par balles mardi soir dans son salon de beauté à Zapopan, dans l'ouest du pays, alors qu'elle présentait un de ses programmes de conseils beauté en direct sur TikTok. Elle comptait plus de 100'000 abonnés.

Le meurtre a alimenté les spéculations à travers le pays. Le parquet, qui a ouvert une enquête pour «féminicide», a dit jeudi que rien ne venait étayer à ce stade la piste d'un ex-fiancé lié au cartel Jalisco nueva generacion (CJNG), mise en avant par plusieurs médias mexicains.

La vidéo de l'assassinat a été visionnée des centaines de milliers de fois. «Tu es Valeria?», lui demande d'un ton enjoué et amical la voix d'un homme qui se trouve hors champ, selon la vidéo visionnée par l'AFP. «Oui», répond la jeune femme, en regardant son interlocuteur d'un air de plus en plus angoissé.

«Peut-être qu'ils allaient me tuer»

Elle coupe le son et s'effondre quelques secondes plus tard, sous l'impact des coups de feu, trois, selon les premiers éléments de l'enquête. Par la suite, une main arrête la retransmission.

Auparavant, la victime, vêtue d'un débardeur couleur fuchsia, avait reçu un cochon en peluche aux couleurs presque assorties. Accompagnée d'une assistante restée hors champ, l'influenceuse s'était alors montrée surprise qu'un coursier souhaite lui remettre en personne des cadeaux pendant l'enregistrement de sa vidéo.

«Ils allaient m'enlever ou quoi», s'était-elle interrogée, mi-ironique, mi-inquiète, ajoutant: «Peut-être qu'ils allaient me tuer».

«Devant des versions journalistiques qui désignent directement des responsables présumés de la mort d'une femme à Zapopan, le parquet de l'Etat [du Jalisco] précise qu'il n'existe jusqu'à présent dans le dossier de l'enquête en cours aucun signalement contre une personne en particulier», a-t-il indiqué jeudi.

Se montrant en voiture, sur un yacht ou dans un avion privé, l'influenceuse aux longs cheveux blonds publiait vidéos et photographies sur TikTok (plus de 90'000 abonnés) et Instagram (115'000). En août dernier, la jeune femme avait ouvert un salon de beauté dans un centre commercial de Zapopan, banlieue à la fois huppée et violente de Guadalajara.

Plusieurs influenceurs ont été tués au Mexique, soupçonnés de liens avec le crime organisé. Pour l'expert en sécurité David Saucedo, «les influenceurs sont devenus une pièce supplémentaire dans l'engrenage de la structure du crime organisé».