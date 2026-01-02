  1. Clients Privés
Tragédie de Crans-Montana Enquête sur la mousse anti-bruit, nombreux témoignages en ce sens

ATS

2.1.2026 - 17:31

Vendredi devant les médias, la procureure générale valaisanne Béatrice Pilloud a confirmé que l'enquête se concentrait notamment sur la mousse anti-bruit appliquée au plafond du bar ravagé par un incendie meurtrier la nuit de Nouvel An à Crans-Montana. Cet aspect est pointé par de nombreux témoins depuis jeudi.

Crans-Montana : l'origine du feu connue, la sécurité au coeur de l'enquête

Crans-Montana : l'origine du feu connue, la sécurité au coeur de l'enquête

Beatrice Pilloud, procureure générale du canton du Valais, fait le point plus de 24 heures après les évènements tragiques de Crans-Montana, qui a fait pour l'heure 40 morts et 119 blessés.

02.01.2026

Keystone-SDA

02.01.2026, 17:31

02.01.2026, 18:09

Un jeune Genevois de 17 ans, qui a souhaité garder l’anonymat, se trouvait dans le sous-sol du bar «Le Constellation» au moment du drame. Comme il l'a raconté à Keystone-ATS, il fêtait avec quatre amis âgés de 15 à 17 ans, dans cet établissement prisé des jeunes car acceptant les mineurs.

Parmi ses amis, deux sont indemnes et deux autres dans un état critique. Lui-même a subi des brûlures de deuxième degré à la main, le dos, la tête et le visage.

Crans-Montana. Une photo montre le début probable de l'incendie et rappelle un autre drame

Crans-MontanaUne photo montre le début probable de l'incendie et rappelle un autre drame

«La mousse a fondu»

Son témoignage concorde avec d’autres: une serveuse juchée sur les épaules d’une autre personne aurait mis le feu par accident au plafond avec une bouteille de champagne décorée de «feu de Bengale». «On a vu le feu au début, mais on s’est dit que quelqu’un allait venir l'éteindre. La mousse anti-bruit du plafond a pris feu puis fondu et le feu s’est propagé», a-t-il dit.

«J’ai dû faire tout le tour du bar, j’ai marché d’abord, mais la foule bouchait les escaliers. Une boule de chaleur a envahi la salle au moment où je me trouvais dans les escaliers.»

«Quand je suis sorti, j’ai essayé d’aider des gens dans le bar, mais c’était difficile». Beaucoup de blessés et rescapés se sont réfugiés dans le bar d’en face. «Il y avait des corps par terre dehors devant le bar. A la seconde où je suis sorti, les secours, en tout cas la police, étaient déjà là.»

Crans-Montana : le départ de l'incendie filmé par un téléphone

Crans-Montana : le départ de l'incendie filmé par un téléphone

Plus de 40 morts, 115 blessés : l'incendie du bar « Le Constellation » bouleverse la Suisse. Des témoignages, des vidéos et les premières informations fournies par les autorités permettent de reconstituer le déroulement des événements.

02.01.2026

