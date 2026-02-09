  1. Clients Privés
Enquête de grande ampleur Plus de 8500 pièces physiques pour le dossier sur l'incendie du Constellation

ATS

9.2.2026 - 21:34

Le dossier sur l'incendie de Crans-Montana compte déjà près de 2000 pages et comporte plus de 8500 pièces physiques, indique le Ministère public valaisan. Une dizaine d'auditions ont déjà été menées.

L'enquête pénale doit lever le voile sur les circonstances exactes de l'incendie du bar «Le Constellation» à Crans-Montana (archives).
L'enquête pénale doit lever le voile sur les circonstances exactes de l'incendie du bar «Le Constellation» à Crans-Montana (archives).
sda

Keystone-SDA

09.02.2026, 21:34

Depuis le 1er janvier, une cinquantaine d'ordonnances et de mandats ont été émis par le Ministère public et plusieurs commissions rogatoires internationales ont été requises, ajoute le Parquet, dans un point de la situation envoyé lundi soir.

A ce jour, 263 parties civiles sont annoncées. Elles sont représentées par 74 avocats.

Pour la suite de la procédure, le Ministère public relève notamment qu'il va organiser une séance pour permettre aux avocats de visionner les images des caméras de surveillance de Crans-Montana et du Constellation. «Ces images seront versées au dossier mais pas transmises aux parties au vu de leur contenu et en raison de leur caractère privé», précise le communiqué.

Crans-Montana. «De nombreuses défaillances» : l’ancien chargé de sécurité de la commune auditionné

Crans-Montana«De nombreuses défaillances» : l’ancien chargé de sécurité de la commune auditionné

