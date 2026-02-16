  1. Clients Privés
Institut du monde arabe Jack Lang fait ses adieux au personnel, pendant les perquisitions 

ATS

16.2.2026 - 12:49

Des perquisitions étaient en cours lundi matin dans divers lieux, notamment l'Institut du monde arabe à Paris. Cela dans le cadre de l'enquête visant Jack Lang pour ses liens financiers présumés avec Jeffrey Epstein.

Aucune charge ne pèse à ce stade contre Jack Lang (archives).
Aucune charge ne pèse à ce stade contre Jack Lang (archives).
sda

Keystone-SDA

16.02.2026, 12:49

16.02.2026, 12:50

Le parquet national financier (PNF) avait ouvert le 6 février une enquête pour soupçons de «blanchiment de fraude fiscale aggravée» visant l'ancien ministre et sa fille, Caroline Lang.

Si aucune charge ne pèse à ce stade contre M. Lang, qui a quitté la tête de l'Institut du monde arabe récemment sous la pression, les documents rendus publics par la justice américaine mentionnent son nom à 673 reprises dans des échanges avec Jeffrey Epstein, et révèlent des liens d'intérêt avec le financier américain.

Ces perquisitions ont lieu alors que Jack Lang est en train de faire ses adieux au personnel de l'IMA lors d'une petite cérémonie.

«Je me réjouis que la justice financière se mette en branle», a déclaré M. Lang dans son discours, sans faire référence explicitement aux perquisitions, a constaté un journaliste de l'AFP présent.

Les investigations sont confiées à l'Office national anti-fraude (ONAF), précise encore Pascal Prache. Selon une enquête publiée le 2 février par Mediapart, Caroline Lang a fondé en 2016 avec Jeffrey Epstein une société offshore domiciliée aux îles Vierges américaines.

A la suite de ces révélations, elle a démissionné dans la foulée de son poste de déléguée générale du Syndicat de la production indépendante (SPI). Le gouvernement français avait salué dimanche dernier la démission de M. Lang de la présidence de l'IMA après l'ouverture de l'enquête du PNF.

«Penser à l'institution»

Les services d'Emmanuel Macron avaient demandé à l'ex-ministre socialiste de 86 ans de «penser à l'institution» qu'il dirigeait, après les révélations des dossiers publiés aux Etats-Unis le 30 janvier sur l'affaire Epstein.

Ex-figure du Parti socialiste français, l'ancien ministre de la Culture, célèbre notamment pour avoir lancé dans les années 80 le concept de la Fête de la musique repris par plusieurs pays, avait assuré que les accusations portées à son encontre étaient «infondées», dans un communiqué transmis à l'AFP.

«Les accusations portées à mon encontre sont inexactes et je le démontrerai», avait aussi insisté M. Lang dans un courrier adressé au ministre des Affaires étrangères, dont dépend l'IMA, et dont l'AFP avait eu connaissance.

