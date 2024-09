Payer plus --parfois beaucoup plus-- quand la demande est forte: cette pratique de «tarification dynamique» a ulcéré les fans d'Oasis, surpris par les prix exorbitants des billets pour la tournée de reformation des Mancuniens. L'autorité britannique de la concurrence a ouvert une enquête contre le revendeur.

Au total, plus d'1,4 million de billets ont tout de même été vendus , selon une estimation de la BBC (archives). OLI SCARFF/AFP/GETTY IMAGES

Cette action «fait suite aux rapports de fans faisant état de problèmes importants avec Ticketmaster», géant de la vente de billets, écrit dans un communiqué le régulateur.

La CMA étudiera si «les acheteurs ont reçu des informations claires» et s'ils «ont été mis sous pression pour acheter des billets dans un court laps de temps à un prix plus élevé que ce qu’ils pensaient devoir payer, ce qui pourrait avoir un impact sur leurs décisions d’achat».

Les frères Gallagher ont annoncé fin août reformer Oasis, groupe emblématique de la Britpop, pour une série de concerts au Royaume-Uni et en Irlande, suscitant un très grand engouement quinze ans après leur séparation.

Mais la vente chaotique des billets samedi pour les dates de Cardiff, Manchester, Londres, Édimbourg et Dublin - toutes complètes dans la journée - a suscité la colère et la frustration des acheteurs, confrontés à des pannes sur des plateformes de vente saturées et à la mauvaise surprise de découvrir au dernier moment cette tarification qui a fait s'envoler les prix: de 150 à plus de 350 livres pour certains billets.

Pratique largement répandue

Les fans sont invités par la CMA à faire part de leur (mauvaise) expérience via un formulaire en ligne dédié, où ils pourront envoyer des captures d'écran des problèmes rencontrés.

«Nous souhaitons savoir si vous avez reçu des informations claires et opportunes tout au long du processus d'achat, y compris sur le prix que vous auriez à payer» et «s’il était clair que les billets pourraient être soumis» à la «tarification dynamique», écrit la CMA à leur attention.

Cette manière de fixer les prix, largement répandue dans l'achat de billets de train ou d'avion, «consiste pour une entreprise à ajuster ses prix en fonction de l'évolution des conditions du marché», relève le régulateur.

Elle exclut de fait les consommateurs les moins privilégiés, contrairement aux tirages au sort ou au principe du «premier arrivé, premier servi», qui peuvent également être mis en place dans la vente de billets de concerts ou de manifestations sportives.

«Sur invitation uniquement»

«Bien que cette pratique ne soit pas automatiquement illégale, elle peut dans certaines circonstances enfreindre la protection des consommateurs ou le droit de la concurrence», ajoute la CMA.

Face à la polémique, le gouvernement britannique avait lui aussi promis de se pencher sur ces méthodes controversées.

Accusé d'être responsable, Ticketmaster UK s'est pour sa part défendu en affirmant que «l'organisateur» de la tournée, à savoir les promoteurs et les artistes, avaient choisi de fixer les prix «en fonction de leur valeur marchande», validant donc l'application d'une telle tarification.

Dans une déclaration transmise à l'agence de presse britannique PA, le groupe s'est défendu d'être à l'origine de cette hausse de prix, se déchargeant sur «ses promoteurs» et «son équipe de gestion».

Oasis a également annoncé deux dates de concerts supplémentaires à Londres en septembre, s'engageant à changer le mode de vente de ses billets, qui seront vendus via «un tirage sur invitation uniquement».

Avant Oasis, une polémique avait déjà accompagné la vente de billets par Ticketmaster pour la tournée 2023 du chanteur américain Bruce Springsteen aux États-Unis.

Du fait de la tarification dynamique, certains billets avaient été vendus plusieurs milliers de dollars.

