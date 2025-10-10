  1. Clients Privés
Incidents signalés Enquête aux Etats-Unis sur la conduite autonome de Tesla

ATS

10.10.2025 - 07:40

L'Agence américaine de sécurité routière (NHTSA) a annoncé jeudi l'ouverture d'une enquête préliminaire portant sur le rôle de l'option de conduite autonome (FSD) de Tesla, équipant plusieurs millions de véhicules, dans des infractions au code de la route.

L'option de conduite autonome (FSD) de Tesla, équipant plusieurs millions de véhicules, serait impliquée dans des infractions au code de la route. (archive)
L'option de conduite autonome (FSD) de Tesla, équipant plusieurs millions de véhicules, serait impliquée dans des infractions au code de la route. (archive)
ATS

Keystone-SDA

10.10.2025, 07:40

10.10.2025, 07:43

«Le Bureau d'enquête sur les défaillances (ODI) lance une évaluation préliminaire pour mesurer l'ampleur, la fréquence et les potentielles conséquences sur la sécurité de réaliser avec le FSD des manoeuvres de conduite constituant des infractions routières», précise la NHTSA dans une notification publiée sur son site internet.

Selon des documents d'accompagnement, cette initiative fait suite au signalement auprès de l'ODI de 44 incidents au cours desquels l'option FSD était engagée lorsque des infractions ont eu lieu, notamment «le franchissement d'un feu rouge ou une circulation à contresens».

Mais des incidents similaires ont été signalés à d'autres organismes, portant le total à 58. Ils ont provoqué quatorze accidents ou incendies, ayant fait vingt-trois blessés mais aucun décès.

Aucune date n'est indiquée concernant ces incidents mais l'enquête s'intéresse à tous les véhicules pour particuliers du groupe d'Austin (Texas): Model S et Model X (2016-2025), Model 3 (2017-2026), Model Y (2020-2026) et le Cybertruck (2023-2026).

Cela représente potentiellement 2.882.566 véhicules de la marque d'Elon Musk, fait savoir la NHTSA, qui avait déjà ouvert une enquête sur le FSD en octobre 2024 après le décès d'un piéton à la suite d'un accident.

Elle enquête aussi sur d'autres incidents routiers impliquant des Tesla – liés notamment au véhicule sans conducteur Robotaxi, lancé en juin à Austin – ou des problèmes techniques (verrouillage inopiné des portières, chute de pièces de carrosserie, etc).

