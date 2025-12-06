  1. Clients Privés
France Enquête sur des «violences» d'un policier hors service, ivre dans un bar

Alix Maillefer

6.12.2025

Une enquête a été ouverte pour «violences commises en état d'ivresse manifeste» pour un policier, hors service, suspecté d'avoir bousculé une femme dans un bar parisien lors d'une altercation, a indiqué samedi le parquet de Paris, confirmant Le Parisien.

Les faits se seraient déroulés dans un bar du 6e arrondissement (photo prétexte, archives).
Les faits se seraient déroulés dans un bar du 6e arrondissement (photo prétexte, archives).
sda

06.12.2025, 15:20

Les investigations ont été confiées au 3e district de police judiciaire (DPJ), poursuit le parquet.

Les faits se seraient déroulés dans un bar du 6e arrondissement dans la nuit de vendredi à samedi et le policier, qui s'est présenté de lui même dans un commissariat après les faits, a été placé en garde à vue selon Le Parisien.

Le journal fait état «d'une altercation entre le policier et une cliente», tous les deux «manifestement alcoolisés».

Le fonctionnaire, qui serait commissaire en Bretagne, aurait notamment «violemment poussée au sol» la femme, dont la tête aurait heurté le sol, selon Le Parisien.

«S'il apparaît que le mis en cause était en effet en état d'ivresse au moment des faits, il n'y a, à ce stade des investigations, aucune notion d'exhibition d'une arme», détaille encore le ministère public.

Citant des «sources policières», Le Parisien écrit que «l'homme aurait fait savoir qu'il était policier tout en montrant l'arme qu'il portait à sa ceinture».

Le parquet ajoute que les investigations se poursuivent, «notamment aux fins de détermination de l'incapacité totale de travail de la victime».

