Un enseignant à l'école primaire zurichoise écope d'un an et trois mois de prison avec sursis pour des attouchements sur des élèves de 10 à 11 ans. Le prévenu âgé de 28 ans est aussi sanctionné d'une interdiction à vie d'exercer une activité avec des enfants et d'une interdiction d'entrer en contact avec les trois garçons dont il a abusé.

Un enseignant à l'école primaire zurichoise écope d'un an et trois mois de prison avec sursis pour des attouchements sur des élèves de 10 à 11 ans. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Dans le cadre d'une procédure accélérée, le Tribunal de district de Zurich a reconnu jeudi l'accusé coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de harcèlement sexuel. «Il ne s'agissait pas seulement d'un dépassement des limites. C'était un abus», a souligné la présidente du tribunal en rendant le jugement. Le prévenu était un enseignant apprécié des élèves et il a abusé de sa popularité, selon elle.

Entre décembre 2023 et l'été 2024, l'accusé a pris dans ses bras trois élèves de 4e année primaire dans une salle de classe, en les serrant «tendrement et de manière inhabituelle», d'après l'acte d'accusation. Ces étreintes ont provoqué une «érection visible» chez lui, d'après une autre employée de l'école. De plus, l'enseignant a touché les parties intimes de ces trois élèves par-dessus leurs vêtements à plusieurs reprises durant les heures de classe et durant un camp scolaire.

Le jeune homme de nationalité suisse a avoué les faits dès l'ouverture de l'enquête. Sa coopération a permis le lancement d'une procédure accélérée qui a abouti à un verdict convenu entre l'accusation et la défense. «Je sais que mes actes étaient une faute et j'en ai profondément honte», a-t-il déclaré durant son procès. Il a aussi exprimé ses regrets d'avoir fait subir des attouchements à ses victimes.

L'enseignant a séjourné en détention préventive durant un mois et demi. Suspendu en juin 2024 d'un commun accord avant de quitter son emploi, il travaille désormais dans la formation d'adultes et suit une thérapie. Cette dernière «est dure, mais c'est quelque chose qui peut m'aider», a-t-il dit.