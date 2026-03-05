Entraînée par son cheval, une cavalière de 22 ans perd la vie

Une cavalière de 22 ans a perdu la vie mercredi près d'Ollon (VD). Son cheval est parti au galop alors qu'elle marchait en le tenant par les rênes. L'animal a entraîné la jeune femme sur plusieurs centaines de mètres, la longe s'étant enroulée autour de son cou.

Une cavalière de 22 ans a perdu la vie mercredi près d'Ollon (image d’illustration). ats

Keystone-SDA ATS

La victime marchait le long d'une route, au lieu-dit Les Glareys. Pour une raison que l'enquête devra établir, l'animal est parti au galop, entraînant sa cavalière. Des personnes présentes ont tenté de ranimer la victime, ensuite relayées par les secours. Sans succès. La victime est décédée sur place, annonce jeudi la police vaudoise.

La jeune femme habitait la région. La procureure de service a ouvert une enquête pénale. L'accident a nécessité l'intervention de plusieurs patrouilles de police, d'une ambulance et d'un hélicoptère.