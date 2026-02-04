Entre Epstein et un ex-conseiller de Sarkozy, blagues racistes, sexistes et échanges de services

Demandes d'entrevues pour Nicolas Sarkozy, financement politique de Bruno Le Maire, mais aussi échanges à tonalité raciste, homophobes et sexistes: la correspondance entre Olivier Colom, ancien conseiller à l’Élysée, et Jeffrey Epstein, dessine une relation bien au-delà de simples mondanités.

Le secrétaire général des Nations unies Ban Ki-moon, le président français Nicolas Sarkozy, le Premier ministre danois Lars Loekke Rasmussen et le conseiller du président français Olivier Colom lors d'une réunion le premier jour de la réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth (CHOGM) à Port-of-Spain, Trinité-et-Tobago, le 27 novembre 2009. (archives) IMAGO/ABACAPRESS

Agence France-Presse Valérie Passello

Les milliers de pages de documents judiciaires américains, épluchées par l'AFP, mettent en lumière le rôle pivot joué par M. Colom.

Conseiller diplomatique de Nicolas Sarkozy (2007-2012) puis cadre dirigeant du groupe Edmond de Rothschild, il apparaît dans ces courriels, échangés entre 2013 et 2018, comme un facilitateur zélé.

L'AFP n'est pas parvenue à joindre M. Colom, énarque de 56 ans.

«L'ami» Bruno Le Maire

Il n'hésite pas à user de son entregent diplomatique pour le financier américain, tout en partageant avec lui une intimité aux relents discriminatoires.

Le volet le plus sensible politiquement concerne l'ancien ministre Bruno Le Maire.

Le 9 septembre 2013, Olivier Colom sollicite Epstein pour préparer la venue du responsable politique à New York.

«Un de mes amis, Bruno Le Maire, ancien ministre de Sarkozy et futur candidat à l'élection présidentielle, sera aussi en ville», écrit-il. L'objectif est explicite: «j'aimerais l'aider à lever des fonds. Une idée?».

«Bruno Le Maire n'a jamais entretenu aucune forme de relation avec cet individu, ni avant, ni après ce bref instant de septembre 2013», a réagi auprès de l'AFP son entourage, insistant sur le caractère «professionnel» du déplacement tout en «déplorant de voir son nom associé» à celui du milliardaire.

Jeffrey Epstein écrira, dans une correspondance avec Cédric Villani le 17 mai 2018, avoir reçu M. Le Maire à son domicile new-yorkais: «J'ai réalisé que Bruno Le Maire a été dans ma maison à New York», écrivait-il au mathématicien.

Le 24 novembre 2018, Epstein interroge Colom sur «Bruno», dont il a oublié le nom : «C'était le type que tu as amené chez moi, oui?». La réponse de l'ancien conseiller est sans équivoque : «Bruno Le Maire? Ministre des Finances. Oui, je le vois régulièrement ainsi que son directeur de cabinet».

Sarkozy, Clinton et la «loyauté»

M. Colom tente également d'orchestrer une diplomatie parallèle, revendiquant sa fidélité à M. Sarkozy.

«Je suis toujours loyal envers les gens qui m'ont aidé. C'est pourquoi je suis resté cinq ans, jusqu'à la fin, avec Sarkozy», confie-t-il le 12 octobre 2013, plus d'un an après le départ de l'ex-président de l’Élysée.

Quelques jours plus tard, le 6 novembre 2013, il demande au criminel sexuel : «Pourrais-tu organiser une rencontre discrète entre Sarko et Hillary Clinton à NY? Si non, à qui devrions-nous demander?».

L'ancien diplomate active aussi ses réseaux pour l'entourage du milliardaire.

En novembre 2014, il intervient pour que Karyna Shuliak, l'une des compagnes d'Epstein, obtienne en urgence des visas au consulat de France à New York.

«Olivier Colom m'a suggéré de vous contacter directement», écrit la jeune femme au consul général, obtenant un rendez-vous rapide.

Sur le plan financier, Colom sert de trait d'union avec sa hiérarchie. Il organise des rencontres pour sa patronne, Ariane de Rothschild, dont un petit-déjeuner en septembre 2013.

«Crevettes» et racisme

Au-delà des services, la correspondance révèle une certaine familiarité, teintée de racisme et sexisme.

Les documents révèlent un échange daté du 18 juin 2013 où la conversation dérape vers le racisme.

Alors que Jeffrey Epstein compare les femmes à des «crevettes» dont on «jette la tête pour garder le corps», Olivier Colom abonde dans son sens en précisant ses critères raciaux: «Je suis définitivement plus porté sur le blanc que sur n'importe quelle autre couleur».

Jeffrey Epstein rétorque alors par une insulte exprimant un dégoût physique envers les femmes noires: «Je ne peux même pas imaginer l'odeur d'une crevette noire. Beurk».

Loin de s'en offusquer, l'ancien conseiller de l'Élysée abonde: «Nous sommes à nouveau – d'accord».

Cette tonalité discriminatoire est récurrente. Le 13 octobre 2013, M. Colom déconseille au financier une promenade dans le Marais à Paris : «Il y a trop de gays là-bas».

Quelques mois plus tôt, il lui recommandait d'embaucher une assistante «pas trop jolie», validant le rapport aux femmes du milliardaire.

Djb/mat/abl

© Agence France-Presse