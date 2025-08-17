Entreprise de récupération en feu au Mont-sur-Lausanne

Un incendie s'est déclaré dimanche dans une entreprise de récupération de déchets au Mont-sur-Lausanne. Le sinistre provoque un fort dégagement de fumée.

Une entreprise de récupération de déchets en feu au Mont-sur-Lausanne (photo d'illustration). ATS

Keystone-SDA ATS

Les habitants de la région doivent fermer les fenêtres et arrêter la ventilation ou la climatisation, prévient Alertswiss. Le trafic est par ailleurs perturbé et il est recommandé d'éviter la région touchée. Aucune autre information précise n'était encore disponible dimanche en début d'après-midi sur cet incendie.

Vendredi en fin de journée à Lucens (VD), un autre important incendie avait touché un entrepôt abritant des déchets et des machines de recyclage.