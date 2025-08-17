Entreprise de récupération en feu au Mont-sur-Lausanne

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Vaud Entreprise de récupération en feu au Mont-sur-Lausanne

ATS

17.8.2025 - 14:08

Un incendie s'est déclaré dimanche dans une entreprise de récupération de déchets au Mont-sur-Lausanne. Le sinistre provoque un fort dégagement de fumée.

Une entreprise de récupération de déchets en feu au Mont-sur-Lausanne (photo d'illustration).
Une entreprise de récupération de déchets en feu au Mont-sur-Lausanne (photo d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

17.08.2025, 14:08

17.08.2025, 14:29

Les habitants de la région doivent fermer les fenêtres et arrêter la ventilation ou la climatisation, prévient Alertswiss. Le trafic est par ailleurs perturbé et il est recommandé d'éviter la région touchée. Aucune autre information précise n'était encore disponible dimanche en début d'après-midi sur cet incendie.

Vendredi en fin de journée à Lucens (VD), un autre important incendie avait touché un entrepôt abritant des déchets et des machines de recyclage.

Les plus lus

Une influenceuse américaine fait suspendre les visas humanitaires pour les Gazaouis
Sensation dès le 1er tour : Lugano humilié et sorti par une D3 !
Les dirigeants européens aux côtés de Zelensky lundi
Entreprise de récupération en feu au Mont-sur-Lausanne
«Je sème de la nourriture, pas de la haine»: Lula envoie un message à Trump depuis son jardin
Carlos Alcaraz : «Ça ne fait jamais plaisir de gagner ainsi»