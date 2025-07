Envahis par les punaises des céréales: «On en a plein les pieds, plein les maisons»

En Isère, les habitants d'un village sont à bout: leurs habitations ont été envahies par un flot d'insectes, certes inoffensifs, mais pas très ragoûtants. Les punaises des céréales sont partout, par millions.

Une punaise des céréales vue de près. IMAGO/imagebroker

Rédaction blue News Valérie Passello

«Ça nous grimpe dessus, on en a partout, sur nos pieds et dans nos maisons, c’est une véritable invasion et c’est très difficile à vivre», confie un habitant du village français de Saint-Ismier à «France 3 régions». En cause: une prolifération exceptionnelle de punaises des céréales à proximité des cultures.

Minuscules et inoffensives, elle n'en gâchent pas moins le quotidien des villageois depuis près d'une semaine, s'invitant absolument partout, sur la chaussée, sur les façades et dans les jardins.

Un petit échantillon de ce à quoi ressemble l'invasion... DR/ France Télévisions

Pour lutter contre cette infestation, certains ont tenté les insecticides, en vain. «On n’a rien trouvé de naturel et de pas trop toxique pour les enfants, donc on est démunis face à ce fléau», ajoute l'interlocuteur de «France 3».

L'agriculteur prend les choses en main

Les élus locaux ont été alertés et l'affaire est remontée jusqu'à l’agence régionale de santé et la préfecture de l’Isère. Mais finalement, c'est l'agriculteur, propriétaire des champs de colza alentour, qui est venu asperger un insecticide samedi. De quoi donner un peu d'espoir aux habitants face à cette implacable infestation.

Le cas, rappellent nos confrères de la télévision française, n'est pas nouveau. En 2019, plusieurs communes de l'Isère avaient subi une infestation de punaises des céréales.

Ces punaises n'ont rien à voir avec les punaises de lit, celles des bois ou encore les diaboliques. Les punaises de céréales sont minuscules, très invasives et en principe, elles n'arrivent pas à l'âge adulte, selon l'entomologiste Camille Bagnis, interrogée à cette occasion.

Leur prolifération hors des cultures est très probablement liée à la canicule.