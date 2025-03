Le Parti socialise du Valais romand n'a pas eu gain de cause dans sa demande de recomptage des voix exprimées dans l’arrondissement de Martigny, à l’occasion de l’élection au Grand Conseil, le 2 mars. Le PS avait réagi aux 63 enveloppes de votation qui avaient été égarées, puis retrouvées dans la commune de Val de Bagnes.

Les résultats des élections cantonales valaisannes sont désormais définitifs (photo d'illustration). ATS

Dans un courrier signé par la chancelière Monique Albrecht, l’Etat du Valais dit ne pas entrer en matière sur la demande de recomptage, les résultats ayant été approuvé par le bureau central des résultats.

«La chancellerie estime que le dépouillement complémentaire a été réalisé en bonne et due forme. Il n’y a donc pas de quoi effectuer de recomptage», précise, ce mardi, le président du Parti socialiste du Valais romand (PSVr), Clément Borgeaud, confirmant à Keystone-ATS, une information du Nouvelliste.

«Le comité du PSVr a décidé de ne pas déposer de recours», poursuit le Montheysan. «Comme nous n’avons pas de preuve d’un dysfonctionnement, nous prenons acte des résultats.»

Ces votes de «dernière minute» avaient finalement été comptabilisés, n’entraînant aucune évolution au niveau du classement final du premier tour de la course au Conseil d'Etat. Pour le Grand Conseil, ces résultats modifiés ne changent pas non plus le résultat de l'arrondissement de Martigny. Le PSVr perd donc définitivement un siège au profit de l'UDC.