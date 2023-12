La coupe de Noël aura une nouvelle fois attiré massivement les nageurs. Environ 4300 personnes ont bravé ce week-end une eau à un peu plus de huit degrés. Les organisateurs rêvent de 5000 en 2024. Samedi, les plus téméraires ont participé à la «Givrée du Jet d'eau».

Les milliers de participants ont affronté une eau à un peu plus de huit de grés à Genève. ATS

«Nous sommes ravis», a affirmé dimanche soir à Keystone-ATS le directeur marketing bénévole de la manifestation, Daniel Béran, qui fêtait le même jour son anniversaire. Symbole du succès, face au record de participation, plus de 2000 demandes ont dû être éconduites.

Le taux de désistement a été très bas, à peine 2% de maladies ou de personnes qui ont dû renoncer en raison du Covid. Autre satisfaction, aucun blessé, ni incident ne sont venus affecter le dispositif, en dehors de quelques sorties d'eau de personnes qui redoutaient le froid par les sauveteurs.

Malgré les températures difficiles en extérieur samedi, M. Béran parle même des meilleures conditions sur l'ensemble des deux jours depuis qu'il organise la Coupe de Noël. Selon les estimations, jusqu'à 12'000 personnes se sont notamment rassemblées sur les quais pour observer.

La plupart des participants n'étaient pas pressés sur les 100 mètres habituels de la nage le long du Jardin anglais. Déguisés en insectes, en fruits, en pingouins, en livreurs, en cyclistes ou encore en livreurs, ils n'ont pas échappé aux cris lors du traditionnel arrosage avant de se jeter à l'eau. Certains étaient également en montgolfière ou en bateau, fait remarquer M. Béran.

Peut-être plusieurs coupes par an

«Je pense que nous sommes la plus grande course de natation hivernale au monde», a estimé de son côté le président de la Coupe de Noël Christophe Jacot, au terme de cette 85e édition. «On ne nage pas seul. Les groupes font de deux à 25 personnes», dit-il, relevant la convivialité autour du dispositif. Toujours plein d'idées, il parlait déjà d'une possible Givrée, format sur 500 m, en mars ou en soirée.

Une demande sera lancée dans les prochains jours, renchérit M. Béran, qui n'exclut pas des courtes distances non plus. De quoi garantir que les manifestations dans le lac restent toute l'année entre les mains de bénévoles genevois, plutôt qu'elles n'attirent des groupes étrangers «pour faire des affaires», insiste-t-il.

Avec les horaires étirés cette année en raison de la Givrée, il estime aussi que le nombre de participants pourrait encore augmenter, à condition que les conditions de sécurité soient honorées. «Notre rêve est d'arriver à 5000 au moins l'année prochaine», glisse-t-il.

Deux records battus

Après les intempéries récentes, certains ont également fait remarquer que la situation n'était pas favorable. Les réseaux d'épuration sont saturés et de l'eau sale est rejetée dans le lac, avait affirmé samedi à Keystone-ATS le responsable de l'Etat-major cantonal de conduite (EMCC) du canton de Vaud. Le niveau d'alerte atteignait alors toujours 3.

«C'est un non-sujet», rétorque M. Béran. «Nous sommes dans l'un des lacs les plus propres au monde», dit-il. Et d'affirmer ne pas avoir reçu un appel depuis samedi pour un problème lié à la qualité de l'eau.

Dimanche, les courants ont été très favorables pour la course plus sérieuse. Deux records ont été battus, celui des hommes en 53 secondes 58 et celui des femmes en 1'00''03.

Strictement encadré

Samedi, parmi plus de 300 demandes, 85 coureurs, autant que le nombre d'éditions de la Coupe de Noël, avaient eux pu prendre le départ de la «Givrée du Jet d'eau», qui a lieu tous les cinq ans, devant le conseiller d'Etat Thierry Apothéloz. «C'est une course dangereuse», dit Christophe Jacot. «C'est long, c'est long, c'est long», glissait un compétiteur du jour. Le premier a terminé en moins de 5 minutes 30.

Contrairement aux rencontres similaires, les participants qui ralliaient les quais depuis le Jet d'eau ne suivent pas un balisage et plongent au lieu de partir depuis l'eau. Autre singularité, la Coupe de Noël vient d'être reconnue parmi les 29 nouvelles traditions vivantes qui ont rejoint la liste de l'Office fédéral de la culture (OFC).

Cette manifestation, classée dangereuse par la Brigade de la navigation, est strictement encadrée. Des bateaux de sauvetage, de la police et des pompiers veillent à la sécurité des nageurs. Lancée en 1934, la Coupe de Noël est considérée comme la plus ancienne compétition sportive genevoise.

