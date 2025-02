Le nombre de cas de rougeole récemment recensés au Texas a grimpé à 90, ont annoncé vendredi les autorités locales. Cette maladie très contagieuse avait été quasiment éradiquée des Etats-Unis grâce à la vaccination, mais les taux de vaccination ont diminué depuis la pandémie de Covid-19.

Un agent de santé administre un test de dépistage de la rougeole à un passager de voiture sur un site de dépistage mobile à l'extérieur du district hospitalier de Seminole, le vendredi 21 février 2025, au Texas. (Photo AP/Julio Cortez) KEYSTONE

Après avoir rapporté 48 cas la semaine précédente, les autorités texanes parlent vendredi de «90 cas identifiés depuis la fin janvier» aux South Plains, région du nord-ouest du Texas, où l'épidémie est en cours.

La très grande majorité des personnes affectées n'étaient pas vaccinées et sont âgées de moins de 18 ans, avec 26 cas de moins de 4 ans, est-il précisé. Et «16 patients ont été hospitalisés». En raison de la grande contagiosité de la maladie, les autorités texanes ont dit s'attendre à d'autres cas.

Selon les autorités sanitaires fédérales, une poignée d'autres cas ont été détectés depuis le début de l'année dans d'autres Etats américains: Alaska, Californie, Géorgie, Nouveau-Mexique, New Jersey et à New York.

Raison religieuse

L'an dernier, 285 cas de rougeole avaient été recensés dans le pays, contre 59 en 2023. Ce nombre est élevé mais moindre que les plus de 1000 cas recensés en 2019, lors d'une épidémie au sein des communautés juives orthodoxes de New York et du New Jersey, non vaccinées.

Quasiment éradiquée dans de nombreux pays développés, la rougeole est réapparue ces dernières années à la faveur d'un affaiblissement de la couverture vaccinale.

Aux Etats-Unis, la proportion d'enfants en maternelle vaccinés contre la rougeole – pourtant obligatoire – est passée de 95% en 2019 à moins de 93% en 2023, avec des diminutions plus importantes localement. En cause: le nombre de plus en plus important de dérogations non médicales.

Au Texas comme dans de nombreux Etats américains, les parents peuvent invoquer une raison religieuse ou autre pour obtenir une dérogation. Le comté texan de Gaines, qui enregistre la majorité des cas, abrite une grande population mennonite largement non vaccinée.

Avant la mise au point du vaccin contre la rougeole au début des années 1960, la maladie tuait des centaines d'enfants chaque année aux États-Unis.