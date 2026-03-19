Epidémie de méningite en Grande-Bretagne - Quel risque pour la Suisse ?

L'une des plus grandes épidémies de méningite a fait deux morts en Grande-Bretagne. Pour la Suisse, les experts donnent prudemment le signal de fin d'alerte: la maladie est rare dans notre pays, mais elle peut rapidement mettre la vie en danger.

Des étudiants de l'Université du Kent font la queue pour recevoir des antibiotiques à titre préventif. Image : Keystone/PA Wire/Gareth Fuller

Samuel Walder Samuel Walder

En Grande-Bretagne, deux jeunes gens sont morts de la méningite dans la région de Canterbury et au moins onze autres sont tombés gravement malades. Au total, une vingtaine de cas ont été enregistrés. Les autorités parlent de la plus grande épidémie depuis des années. Des milliers de personnes de contact ont été identifiées, beaucoup reçoivent des antibiotiques à titre préventif.

Mais quelle est la situation en Suisse? Selon l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), il y a chaque année environ 50 cas graves de méningococcie invasive. Les enfants de moins de cinq ans ainsi que les adolescents et les jeunes adultes sont particulièrement touchés.

Une maladie potentiellement mortelle

«Les formes bactériennes de la méningite peuvent mettre la vie en danger. C'est pourquoi une infection est très grave d'un point de vue médical. Il existe différentes causes: virales plus fréquentes et généralement moins graves, bactériennes plus rares mais plus dangereuses», explique Silvio Brugger, médecin-chef adjoint de la clinique des maladies infectieuses et de l'hygiène hospitalière, interrogé par blue News.

Brugger précise: «Une épidémie de grande ampleur comme en Grande-Bretagne est plutôt peu probable en Suisse, mais des accumulations locales sont possibles».

Réaction immédiate

La Suisse est bien préparée: «Il existe une prophylaxie post-exposition établie après un contact étroit, des recommandations claires pour les vaccinations et, en cas de méningite bactérienne, un traitement antibiotique rapide».

Un cas survenu dans une école de recrues en février a montré à quel point la réaction est rapide. Un cas de méningocoque s'était alors déclaré au sein de la troupe. Une personne est tombée gravement malade et d'autres personnes en contact ont dû être traitées à titre préventif. Les autorités ont immédiatement réagi: les contacts proches ont été identifiés, ont fait l'objet d'un examen médical et ont reçu des antibiotiques à titre prophylactique. De plus, les mesures d'hygiène ont été renforcées et la situation étroitement surveillée.

La vaccination comme principale protection

La prévention reste un point central. «Le plus important est la vaccination selon le plan de vaccination suisse, en particulier contre les méningocoques, les pneumocoques et Haemophilus influenzae type b (Hib), surtout chez les groupes à risque», explique Brugger.

Les méningocoques restent globalement rares en Suisse, mais les sérogroupes responsables peuvent changer au fil du temps, explique Brugger. «C'est précisément pour cette raison que l'OFSP et les services spécialisés surveillent en permanence la situation et adaptent les recommandations de vaccination. Aujourd'hui, les vaccins contre B ainsi que A, C, W, Y couvrent la majorité des sérogroupes importants en Suisse».

Prendre les symptômes au sérieux

Malgré le faible nombre de cas, la méningite peut rapidement devenir dangereuse. Les premiers signes sont souvent la fièvre, les maux de tête ou la raideur de la nuque. Brugger souligne: «En cas de suspicion de méningite, il faut immédiatement procéder à un examen médical, car les formes bactériennes peuvent très vite devenir graves».

L'épidémie en Grande-Bretagne montre à quelle vitesse la maladie peut se propager. Pour la Suisse, le risque est certes faible, mais les symptômes doivent être pris au sérieux.